農糧署推廣台灣文旦　日本笠間市近7千學童營養午餐嚐鮮

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本市場對於台灣文旦的認識仍屬陌生，行政院農業委員會農糧署藉由食農教育向下扎根，自22至26日將具產銷履歷驗證的台灣文旦供應日本茨城縣笠間市及大洗町地區共21所學校約6,930位學童，作為營養午餐水果，並設計兼具教育及實用性的文旦食農教育資料夾，加深日本學童的印象。

農糧署表示，日本市場十分重視農產品安全，為確認外銷文旦品質，該署鼓勵農民積極參與產銷履歷驗證，並研訂「輸日文旦供貨及低溫檢疫作業流程」，輔導業者登錄外銷供果園資訊、自主檢驗輸日文旦農藥及落實文旦採收注意事項等工作，逐層把關嚴選品質，今（2022）年接獲日本訂單達75公噸，參與業者共計13家，已超越去(2021)年輸日量45公噸並持續外銷中。

台灣與日本地理位置相近，經常有機會互動交流，近年掀起一波日本人瘋台灣潮流，珍珠奶茶及小籠包等街頭美食已擄獲日本人的胃。農糧署與笠間市於2019年簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，陸續將香蕉、文旦、芒果、鳳梨等台灣特色水果供應日本學童營養午餐，藉由食農教育向下扎根，以飲食帶動文化交流。

自9月22至26日，農糧署將具產銷履歷驗證之台灣文旦供應日本茨城縣笠間市及大洗町地區共21所學校作為學童的營養午餐水果，由駐日副代表處李世丙出席參與交流活動，日本學童笑容滿面的說臺灣文旦「果肉Q彈、香甜可口、 是在日本從未吃過的水果」， 校方人員則對於農糧署戮力推廣台灣文旦致上深深感謝。

農糧署說明，文旦富含膳食纖維、維生素C及多種礦物質，為秋季當令水果。文旦保存期限長，越放越好吃，採收後經過5-7天以上的辭水，更能展現其風味，除了果肉更加柔軟多汁、糖度提高、酸度降低，轉化為香甜好滋味。

日本市場對於台灣文旦的認識仍屬陌生，農糧署與日本笠間台灣辦事處合作錄製剝文旦小妙招影片，向日本消費者示範文旦挑選及食用方式，並介紹文旦多元加工產品。

照片由農糧署提供