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【台灣首樁「金金併」】富邦日盛合併基準日為11/11　國內金控減為14家

日盛金將依法向櫃買中心辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行，屆時國內上市櫃金控將減為14家。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/23 09:46
左為北市信義路富邦銀行夜景, 右為新生南路日盛銀行 (台灣英文新聞/宇妍攝影.後製)

左為北市信義路富邦銀行夜景, 右為新生南路日盛銀行 (台灣英文新聞/宇妍攝影.後製)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）金管會核准富邦金併日盛金，富邦金及日盛金昨(22日) 發布重訊，公告合併基準日為今年11月11日，日盛金將依法向櫃買中心辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行，屆時國內上市櫃金控將減為14家。

金管會20日正式宣布同意富邦金以現金為對價合併日盛金，富邦金及日盛金今天發布重大訊息公告雙方董事長共同訂定合併基準日為今年11月11日。

富邦金表示，若後續有變更合併基準日必要時，雙方董事會已授權由雙方董事長或其指定人協調變更並辦理後續公告。日盛金將依相關法規向櫃買中心辦理有價證券終止上櫃及停止公開發行。

富邦金及日盛金合併案2021年9月16日經雙方董事會決議通過，2021年11月5日雙方股東臨時會表決通過富邦金以現金為對價支付富邦金以外的日盛金其他所有股東，並在今年6月17日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

中央社報導, 此案由富邦金及日盛金依金融控股公司法及金融機構合併法等規定，共同向金管會申請合併許可，合併後富邦金為存續公司、日盛金為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金各項業務及資產負債將由富邦金承受。

按富邦金規劃，預計在今年底前完成日盛金下櫃及金控合併後，力拚明年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併，達成國內首樁「金金併」里程碑。
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更新時間 : 2022-09-23 11:07 GMT+08:00

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