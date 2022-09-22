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歐洲「對華政策跨國議會聯盟」30多位歐議員籲簽署台歐盟投資協定

聯名函中寫道，台歐盟關係長期以來穩定且重要，合作成果豐碩，目前應是與台灣深化及廣化全面經濟夥伴關係的時刻。聯名函也強調，台灣是歐盟在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，歐盟是台灣第一大外資來源。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/22 21:07
美國聯邦參議員盧比歐（中）本月13日主持「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會記者會，台灣立法委員范雲（右1）受邀出席。（圖/中央社...

美國聯邦參議員盧比歐（中）本月13日主持「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會記者會，台灣立法委員范雲（右1）受邀出席。（圖/中央社...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）中30多位歐洲各國的國會議員21日致函歐盟，呼籲歐盟儘速與台灣簽署「台歐盟雙邊投資協定」，以深化兩方長久而全面的經貿夥伴關係，對此，台灣外交部發稿表示感謝。

「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）個由全球五大洲各國國會、十八個不同國家及歐洲議會，逾170位各國跨黨派國會議員組成的一個國際組織，當中30多位議員聯名致函歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis），並副知副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell)，盼儘速促進「台歐盟雙邊投資協定」（EU-Taiwan Bilateral Investment Agreement，BIA）簽署。

外交部指出，聯名函中寫道，台歐盟關係長期以來穩定且重要，合作成果豐碩，目前應是與台灣深化及廣化全面經濟夥伴關係的時刻。聯名函說明，台灣的民主活力及高科技化的經濟發展，在充滿敵意的國際環境中，有助維持以規則為基礎的國際秩序。

此外，聯名函也強調，台灣是歐盟在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，歐盟是台灣第一大外資來源，台灣也具有提升對歐盟投資的潛力，深化經貿關係不僅對雙方有利，在地緣經濟上也具有高度重要意涵。

聯名函提及，在中國持續對台灣進行挑釁並擴張軍事部署之際，台歐盟在雙邊經濟利益、民主情誼及維護以規則為基礎的世界秩序基礎上，更應持續深化雙方的夥伴合作關係。對此，外交部對IPAC此項具體友好行動表示誠摯歡迎及由衷感謝。

根據外交部，IPAC 自2020年6月成立以來已多次以具體行動展現對台灣堅定支持，包括：聲援立陶宛與台灣發展關係、呼籲WHO接納台灣參與世界衛生大會（WHA）、邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次IPAC大會並致詞，大會更呼籲國際民主陣營團結捍衛全球自由民主體制。

此外，IPAC於12日至14日在美國華府舉行第二次大會上發布共同聲明，宣示未來將持續透過聯盟在各國的立法機構網絡，共同捍衛台海和平穩定及台灣的經貿安全。

外交部說，在一週時間內，IPAC歐洲地區國會議員又再次以聯名致函歐盟領袖的方式力挺台灣，感謝IPAC展現對我國誠摯友誼。

外交部強調，台灣將持續與IPAC及其他理念相近的國際夥伴在各項領域擴大交流與團結合作，強化彼此在經濟、政治、社會與安全等各面向的韌性，以對抗威權主義擴張帶來的複合式威脅，捍衛全球民主陣營共享的自由民主核心價值。
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