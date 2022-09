歐洲「對華政策跨國議會聯盟」30多位歐議員籲簽署台歐盟投資協定

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)中30多位歐洲各國的國會議員21日致函歐盟,呼籲歐盟儘速與台灣簽署「台歐盟雙邊投資協定」,以深化兩方長久而全面的經貿夥伴關係,對此,台灣外交部發稿表示感謝。

「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC)個由全球五大洲各國國會、十八個不同國家及歐洲議會,逾170位各國跨黨派國會議員組成的一個國際組織,當中30多位議員聯名致函歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)、歐盟執委會副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯(Valdis Dombrovskis),並副知副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell),盼儘速促進「台歐盟雙邊投資協定」(EU-Taiwan Bilateral Investment Agreement,BIA)簽署。

外交部指出,聯名函中寫道,台歐盟關係長期以來穩定且重要,合作成果豐碩,目前應是與台灣深化及廣化全面經濟夥伴關係的時刻。聯名函說明,台灣的民主活力及高科技化的經濟發展,在充滿敵意的國際環境中,有助維持以規則為基礎的國際秩序。

此外,聯名函也強調,台灣是歐盟在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友,歐盟是台灣第一大外資來源,台灣也具有提升對歐盟投資的潛力,深化經貿關係不僅對雙方有利,在地緣經濟上也具有高度重要意涵。

聯名函提及,在中國持續對台灣進行挑釁並擴張軍事部署之際,台歐盟在雙邊經濟利益、民主情誼及維護以規則為基礎的世界秩序基礎上,更應持續深化雙方的夥伴合作關係。對此,外交部對IPAC此項具體友好行動表示誠摯歡迎及由衷感謝。

根據外交部,IPAC 自2020年6月成立以來已多次以具體行動展現對台灣堅定支持,包括:聲援立陶宛與台灣發展關係、呼籲WHO接納台灣參與世界衛生大會(WHA)、邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次IPAC大會並致詞,大會更呼籲國際民主陣營團結捍衛全球自由民主體制。

此外,IPAC於12日至14日在美國華府舉行第二次大會上發布共同聲明,宣示未來將持續透過聯盟在各國的立法機構網絡,共同捍衛台海和平穩定及台灣的經貿安全。

外交部說,在一週時間內,IPAC歐洲地區國會議員又再次以聯名致函歐盟領袖的方式力挺台灣,感謝IPAC展現對我國誠摯友誼。

外交部強調,台灣將持續與IPAC及其他理念相近的國際夥伴在各項領域擴大交流與團結合作,強化彼此在經濟、政治、社會與安全等各面向的韌性,以對抗威權主義擴張帶來的複合式威脅,捍衛全球民主陣營共享的自由民主核心價值。

#BREAKING: Over 30 #IPAC members from Europe call on EU Presidents @vonderleyen @CharlesMichel and Trade Commissioner @VDombrovskis to intensify efforts to establish an EU-Taiwan Bilateral Investment Agreement. #StandTogether #StandWithTaiwan pic.twitter.com/z1UlE8dRWf