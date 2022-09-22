中央銀行新貨幣政策：調升政策利率半碼 存款準備率1碼

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）中央銀行今（22）日召開第3季理監事會議，根據國內、外經濟金融情勢，以及央行政策利率、存款準備率調升做出決策，會後宣布前者升息半碼，後者1碼，央行預估今年經濟成長率為3.51%，明年2.9%。

央行今日宣布，同意調升政策利率0.125個百分點及新台幣存款準備率0.25個百分點，自10月1日起實施。此外重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.5%、1.875%及3.75%調整為1.625%、2%及3.875%，自9月23日起實施。

此外，根據中央社，美國聯準會（Fed）於美東9月21日下午2時（台灣9月22日凌晨2時）宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間，是連續第三個月調升3碼，利率水準來到2008年初最高，且暗示年底前可能再升5碼。

至於今年國際經濟金融情勢對台灣消費者物價指數(CPI)影響，央行指出，近月隨國際原油及穀物價格回跌、國內蔬菜價格下跌，國內CPI年增率回降，至8月為2.66%。隨國際原物料價格下跌及比較基期墊高，國內CPI年增率可望緩步回降；央行預測本年CPI為2.95%。

央行預測明年全球供應鏈瓶頸可望逐漸紓解，國際機構預期原油等原物料價格走跌，本行預測明年CPI回降為1.88%。

經濟成長率方面，央行指出，即使今年中以來，隨國內疫情受控，民間消費回溫，全球景氣擴張力道仍趨緩，終端需求降溫，部分廠商調整庫存，台灣出口成長動能減緩，民間投資亦趨保守，央行因此下修本年經濟成長率預測值為3.51%。

勞動市場方面，疫情對勞動市場之影響趨緩。央行指出，今年7月就業人數年增0.29%，失業率因季節性因素而上升至3.78%，惟經季節調整後失業率為3.68%，已回降至本年4月國內疫情升溫前水準。

央行展望明年，隨內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，民間消費可望持續增加；只是全球景氣降溫，將抑制台灣出口與投資成長動能。本行預測明年經濟成長率為2.90%。

央行也表明將持續關注不動產貸款情形，和國際金融情勢與資金流向。