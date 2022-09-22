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落實新南向 產官學打造高科技人才基地 童振源：2030年留才5.7萬人

僑委會主委童振源指出，該計畫預估，到2030年，國家擴招海外人才來台培育達17萬人，並留用逾4萬7千位一般大學生在台，再加上1萬位海外青年技術訓練班學生，希望屆時能為我國留下5萬7千餘位人才。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/09/22 18:09
僑委會今（22）日舉行「高科技人才基地」記者會（圖／台灣英文新聞）

僑委會今（22）日舉行「高科技人才基地」記者會（圖／台灣英文新聞）

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）響應新南向政策，僑務委員會攜手企業、學界於今（22）日下午宣布成立「一國一校ㄧ高科技人才培訓基地」，擴招海外優秀僑生，並透過頂尖教育培養過內外企業所需人才，並提供優渥獎金及工作機會、優渥薪資留才，達成多贏局面。

僑委會主委童振源表示，台灣經濟發展蓬勃，高科技人才需求旺盛，僑委會透過產官學三方合作，培育高科技人才，希望能發揮僑生雙語及在地化優勢，協助台僑企業佈局全球。為此，僑委會也在行政院的支持下提出計畫，將以高額獎學金吸引人才，培育並爭取提高留用率，目前在立法院審議中。

為達成目標，僑委會也推出22項策略、74項方法，「一國一校ㄧ高科技人才培訓基地」就是其中一項。國立勤益科技大學為緬甸高科技人才基地，亞東科技大學與馬來西亞配對，龍華科技大學與泰國合作，弘光科技大學與越南媒合，崑山科技大學則與印尼攜手。此外，另有明新科技大學專注半導體人才培育，國立屏東大科技大養成高科技農業人才。

童振源表示，人才培育將聚焦於台灣亟需的製造業、營造業、農業、長照與資料處理五大領域人才。目前勤益科技大學跟大立光合作、明新科技大學則與台積電達成協議，輸送人才，創造雙贏。

童振源指出，該計畫預估，到2023年，國家擴招海外人才來台培育達17萬人，並留用逾4萬7千位一般大學生在台，再加上1萬位海外青年技術訓練班學生，希望屆時能為我國留下5萬7千餘位人才。

童振源進一步說明，除一般大學外，也將特設海外青年技術訓練班（海青班）、產學攜手合作僑生專班。為進一步留才，今年起特為海青班學生設立兩年制副學士專班，並可留台工作。

落實新南向 產官學打造高科技人才基地 童振源：2030年留才5.7萬人

僑委會主委童振源表示海青班全額補助600名學生（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

海青班全額補助600名學生，此外1.5％的頂尖僑生將獲20萬獎學金，15％的學生能獲得每學期6000元的在學獎學金，畢業則有5名學生能獲得畢業僑生委員長獎5萬元。

至於產攜班則全額補助5178位學生，1.5％的頂尖僑生將獲15萬獎學金，15％的學生能獲得每學期6000元的在學獎學金等。

大學四年獎學金則高達104萬，3.5％的傑出僑生保證4年40萬獎學金，2.5％傑出強生在學獎學金一年十萬。

此外童振源也提及，五月成立僑生人才大聯盟，廣邀企業加入，創造優秀僑生人才、產業與夾競爭力的多贏局面。
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