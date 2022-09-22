大同電鍋首見英倫風！大同寶寶也將穿上蘇格蘭裙 現身台北觀光巴士

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣經典電器大同公司碰上蘇格蘭品牌SCOTTISH HOUSE，展現出創意新火花！兩個品牌的聯名電鍋上可見有蘇格蘭格紋的梗犬圖案，還有USB小電風扇也換上新裝，9/23-10/22穿著蘇格蘭裙的大同寶寶更將現身台北觀光巴士，與民眾一起互動。

根據大同公司，台灣經典超人氣大同寶寶在推出50多年以來，首度與知名蘇格蘭服飾品牌SCOTTISH HOUSE聯名，也是第一次穿上傳統蘇格蘭服飾，在9/23-10/22期間定時定點在台北車站迎賓處與遊客見面。

SCOTTISH HOUSE的品牌象徵是經典紅黑格紋及梗犬，這次聯名也將這項特色搬上大同家電，像是「馬卡龍色電鍋」上，就印有SCOTTISH HOUSE紅黑格紋的梗犬形狀圖騰，雖然大同電鍋過去與不少品牌聯名，但蘇格蘭風格是該公司非常創新的獨特新穎設計組合。

此外，大同的「復古元祖USB小風扇」也跟上風潮，原本有六個單色款式，這次新增的聯名款，四個葉扇中有兩個印有紅黑格紋，十分經典、素雅，是值得收藏的夢幻聯名逸品。

實體活動上，大同公司表示已特別邀請主持天王黃子佼擔任召集人，與大同寶寶一起穿上經典蘇格蘭裙，攜手登場為百貨週年慶活動揭開序幕。

大同公司指出，配合台北市政府推出的城市觀光活動，將推出大同寶寶雙層英倫風觀光巴士，民眾於10/2、10/9、10/16、10/23之四個周日，在台北車站迎賓處可以遇到身著蘇格蘭裙的可愛大同寶寶，大同公司力邀民眾在疫情下不方便出國旅遊的情況下搭乘觀光巴士，用新的視角感受台北城市的多元魅力。

根據大同公司，這次聯名品牌SCOTTISH HOUSE每季推出的蘇格蘭格紋都深受女性消費者喜愛與收藏，為百貨專櫃具代表性的時尚品牌之一，滿滿英倫風的女裝系列在即將開跑的百貨周年慶中將是熱銷搶手貨。

(圖/大同電鍋提供)