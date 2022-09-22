南韓總統尹錫悅紐約行釀失言風波 脫口而出「國會小子們」遭網友撻伐

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅今（22）日出席在美國紐約舉辦的「第7屆全球基金增資會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference）時，在離開的路上因沒注意到身旁有攝影機正在拍攝，失言內容剛好被南韓電視台MBC拍下並播出。

此次會議為討論投入資金於全球衛生組織，美國資金的投入須經過國會的批准，而尹錫悅在結束會議退場後，遭拍到他對身旁的官員說出「如果美國國會的這些小子們不批准，拜登一定會很丟臉，怎麼辦？」尹錫悅使用「小子」一詞（在韓文中帶有些貶義），引發了網友一片討論，認為這是外交災難。網友們紛紛表示很丟臉，但也有網友認為，雖然總統需要謹慎發言，但將此事擴大報導只會讓兩國關係惡化。

據韓媒報導，事後記者們針對此事向當事官員提問，是否認為這是外交災難，當事官員表示，他並不記得有聽到這段話，尹錫悅當時順利地結束此次會議並匆忙地趕往下一個行程，不確定是誰錄下了這段話，認為需要查核事件真實性。他並說道，尹錫悅為了國家利益辛苦奔波，卻被說是外交慘案，讓他覺得很遺憾。

根據韓聯社報導，尹錫悅自19日至21日，分別在倫敦及紐約會面拜登共三次，向他傳達美國「通膨削減法案」（Inflation Reduction Act，IRA）對南韓電動車產業所帶來的衝擊，因該法案將南韓製造的電動車排除於租稅優惠名單之外，這將使南韓電動車在美國市場喪失競爭力。