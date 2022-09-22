台東6.8地震成因眾說紛紜　與921狀況相似？台灣專家為大家釋疑...

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台東縣在9月17和18日在關山和池上分別發生兩起芮氏規模6.4和6.8的地震，短期內引發一百多次的前震、餘震。關於地震的成因、影響、台灣是否已經進入地震活躍期，專家們有不同的看法，但總歸一句話，現階段的科技仍無法預測地震，專家提醒，平時還是應該要有對地震災害威脅的意識與正確因應的作為。

根據氣象局資料顯示，9月17日21時41分，台東縣關山鎮發生芮氏規模6.4，最大震度6強的地震，後續也引發一系列的地震，部分地震達芮氏規模5以上。9月18日14時44分，再次於台東縣池上鄉，發生芮氏規模達6.8的地震，最大震度6強。

9月18日發生6.8的地震後，氣象局也修正預報，認為6.8才是本次的主要地震，原先主震前共有73個餘震皆是前震，並提醒未來一個月內，餘震可能持續發生。

針對這次地震的成因還眾說紛紜，中央氣象局推測是受到中央山脈斷層的影響，但也有專家認為以發生地點來看，應是受海岸山脈和花東縱谷地區斷層影響。

中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺解釋，花東縱谷最主要有兩個斷層系統，一是斷層面向東傾的縱谷斷層，其按地理位置與區域特性分為數段，在南邊的池上鄉為池上段，又稱作池上斷層。另一條則是位於縱谷西側、斷層面向西傾的中央山脈斷層。但由於此條斷層沒有明確的地表出露證據，僅在部分地形與地震研究上有些蛛絲馬跡。

黃信樺說，雖然中央山脈斷層的存在，因為缺乏地表證據而難以定論，但在地震活動上是有跡可循的，例如2006年的台東地震、2013年的鳳林地震，與近期2019年的秀林地震序列的資料特性都有別於我們已知的東傾的縱谷斷層構造，暗示著另一條西傾盲斷層系統的存在。

近日的關山與池上地震，便是發生在台東地震與鳳林地震的連線上，餘震活動也漸次往北延伸到過去還沒有破裂（沒有顯著地震活動）的地方。似乎顯示這些地震可能是中央山脈斷層不同分段分次破裂的結果。但仍有待後續不同面向更深入的研究驗證。

這次的台東地震有媒體將其與之前的921地震狀況相比較，交通部中央氣象局地震測報中心課長廖哲緯解釋，台灣地體的構造複雜，不同地區因該環境的應力不同而產生不同的地震型態，921地震序列的斷層破裂很長且觸發大範圍地震，這次台東地震序列主震為向北破裂，但很快就接近平靜，因此不適合以921地震發生模式來推測這次臺東地震的後續情形及影響。

另外，有挪威學者提出警告，指有二十分之一的機率，可能會發生比主震規模更大的餘震，此話一出不免讓國人更憂心，廖哲緯說，挪威學者Steven J. Gibbons博士為全球知名地質及地震專家，其說法應是針對全球地震觀測結果之統計，既然說是機率，表示無法判定下一刻是否會發生，只能說是長期平均的發生率，因此大家平時還是應該要有對地震災害威脅的意識與正確因應的作為。