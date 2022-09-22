中華電信偕同泰國國家電信與The WhiteSpace　泰達電泰國廠完成5G企業專網部署

繼泰國國家電信（National Telecom, NT）、The WhiteSpace（The WSP）與中華電信於2021年12月簽署5G企業專網合作意向 書（MOU）後，中華電信延續其在台灣的成功經驗， 於2022年9月順利協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠成功導入5 G企業專網。

中華電信此次與NT及The WSP合作，為泰達電在泰國邦浦工業區一廠完成5G企業專網導入 ，實現AR遠程協作，應用於裝配培訓、 操作輔助等工廠實踐及視覺化設備操作， 做為泰達電後疫情時代持續數位化轉型的一部分。 泰達電計畫將AGV的智慧應用透過工廠5G 網路傳輸測試。期待在不久的將來， 泰達電將逐步以5G企業專網作為智慧應用的通訊基礎建設， 並陸續導入其他廠區。

未來中華電信將持續與在地夥伴合作， 由NT提供當地的5G核心網路、The WSP提供在地行銷與營運經驗、中華電信提供自有MEC Intelligent A+與設計規畫經驗等，為當地政府、製造、觀光、 醫療及金融等產業提供一條龍的5G+ AIoT智慧化解決方案服務。

泰國國家電信(NT)總裁Sanpachai Huvanandana表示，通過使用5G 網絡，物聯網可以升級為海量物聯網，並支持更高密度的連接設備。 此外， 所有從不同領域收集的數據將在雲服務上進行大數據處理和校準。過去，NT 專注於提供基礎設施級別的服務，並在政府中央雲項目(GDCC) 中不斷培養政府人員。 現今我們專注於平台和軟體層面上擴展他們的服務， 這將是一個重要項目，有助於支持和推動泰國數位政府4.0的轉變 。對於5G企業專案， NT專注於為大型企業中的特定群體如製造業之需求提供服務。 此外，他們專注於以網絡共享的形式提供5G 服務，以幫助降低企業投資成本，即可享有優質的5G服務。 目前NT也已計劃在東部經濟走廊(EEC) 地區和其他主要城市，使用5G特定頻譜打造智慧城市。

The WhiteSpace (The WSP)董事長Dr. Chaiyod Chirabowornkul指出，The WhiteSpace 很高興成為泰國發展5G 專網計劃這一重大舉措的一份子。透過5G專網不僅可展示5G的優 勢，且可為5G生態圈奠定基礎， 他們預期5G專網將成為泰國MVNO 的未來。感謝NT給他們機會和信任，讓The WSP參與本次合作；同時， 也感謝中華電信願意將他們的5G解決方案帶到泰國， 並選擇他們做為當地合作夥伴。相信通過該合作， 能將5G企業專網成為泰國大型企業非常有吸引力和有效的解決方案 。

泰達電總經理張財星指出， 泰達電很榮幸與中華電信及其當地合作夥伴一起作為5G智慧工廠應 用發展的先鋒。作為主要的電子產品製造商和創新解決方案提供商， 5G的連結性為我們在物聯網(IoT)、信息安全、人工智能( AI) 和大數據方面提供了更多機會，並將加速他們工業4.0 轉型。在泰達電主廠區開創性導入5G， 將成為當地製造商的絕佳學習模式，支持泰國4.0 發展政策。

中華電信公司總經理郭水義表示，中華電信採用5G、AI、 區塊鏈科技等技術，已經在台灣諸多場域實務驗證， 為生活帶來了便捷與安全，且改變了商業模式。除了智慧醫療服務， 中華電信也提供交通的大數據車流分析、 科技執法及智慧工廠的產線優化、產能提升等智慧應用服務， 足以證明5G+AIoT可發展出更多前瞻且創新的解決方案。

中華電信十分感謝台灣中央及地方政府的大力支持， 讓中華電信的5G智慧應用在全世界快速拓展， 相信在泰國政府的支持下，智慧應用在泰國也將快速開展， 畢竟城市智慧化需要政府部門的全力相挺。 本次跨國與泰國國家電信、The WhiteSpace攜手合作，為泰達電實現其5G+AIoT+ 雲端的智慧工廠應用，期待未來能為泰國各行各業、 政府及其部門提供更多便利的生活、城市或工廠管理等新興應用。 中華電信不僅希望在台灣， 更期待能在全世界各地陪伴您一起創造幸福的未來。