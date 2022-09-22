台灣土銀低碳營運！深化永續措施　卓越雜誌最佳永續經營獎

為因應全球永續浪潮，土地銀行響應政府2050淨零碳排目標，以金融支持產業發展及兼顧環境低碳為主軸，積極推動綠色融資及六大核心戰略產業放款，並投資綠色債券及發行可持續發展債券，將ESG因子納入投融資評估決策，並於今年6月完成簽署赤道原則，深化落實永續金融，於今年9月獲卓越雜誌頒發最佳永續經營獎。

面對氣候變遷帶來的挑戰，土地銀行成立「氣候變遷管理工作小組」，完成高碳排產業清單訂定、土銀受實體風險(淹水)及轉型風險(高碳排產業)資產之盤點，暨海平面上升對自有不動產及營業據點之影響，於今年4月簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，後續並將評估投融資部位之企業碳排放量(範疇三)及氣候變遷產生淹水災害的發生機率及損害程度，強化氣候變遷風險管理，以降低氣候風險對銀行資產造成之影響。

此外，土地銀行致力推行環保節能，透過全面使用LED燈具、陸續汰換老舊空調設備改採用高效能空調系統、建置太陽能分行及取得綠建築標章之實際作為，提升減碳效益。其中土銀宜蘭分行已取得綠建築標章；另員林、斗六、北港及虎尾等分行已完成太陽能發電系統建置，以員林分行為例，2021年發電量為108,684度，躉售予台電的金額計新臺幣50多萬元，有效提高再生能源的使用。

在導入溫室氣體盤查(範疇一、二)方面，土地銀行於2021年完成總行懷寧大樓ISO 14064-1溫室氣體盤查並取得證書，2022年更擴大盤查標的預計於年底前完成國內全數營業據盤查，並規劃於2023年將國內外全數營運據點納入盤查，俾訂定減碳目標，邁向低碳營運。

土地銀行110年度在綠色採購項目之達成率為99.66%，並採用無紙化會議系統，持續推動電子交換、實施線上簽核及運用電子公布欄等公文電子化措施，用紙量較上年度減少3.83%；另外，在用電量及用油量亦分別年減少3.4%及10.75%，以實際行動落實節約能源成效顯著。

鑒於永續發展已成為全球及我國重視之核心價值，金融機構扮演資金分配之角色，具有引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。土地銀行特別成立永續發展委員會，下設永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，依各小組職掌擬具各項短中長期執行計畫及目標，作為土銀ESG推動藍圖，並定期檢討執行情形以為落實。展望未來，在追求卓越成長的同時，將持續深化ESG各項措施，在引領企業永續經營的道路上扮演更積極的角色，營造共榮共存之生態鏈。