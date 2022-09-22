「Anews'」影音平台為兒少夢想掌鏡！新北與更生少年協會培力自媒體新星

大學畢業要怎麼賺一桶金？ 沒有本錢可以當早餐店長嗎？不是戲劇科班出身也能拍微電影？ 新北市社會局與中華民國更生少年關懷協會合作， 開闢一個專為兒少發聲的影音平台「Anews'」， 不只鼓勵孩子嘗試，透過影像玩影音，還揭露青春期的面貌： 從為改善家計而剃光頭當兵，到想圓導遊、開貨運的夢， 顛覆社會大眾的想像！

社團法人中華民國更生少年關懷協會專員余灝泓表示，「 Anews'」是為持續培力兒少多元探索發展， 同時致力實踐兒童權利公約CRC精神， 專案向新北市社會局申請創新性計畫補助所成立，以「 讓年輕人作主」為精神，開設各項課程，發掘新一代潛力新星； 在這個頻道，沒有青春就該循規蹈矩，或叛逆無道的刻板印象； 能俏皮耍廢，也能安分守己，是真正能「做自己」的地方。

余灝泓說，影片從劇本撰寫、鏡頭設計到拍攝規劃等， 均由兒少操刀，因為兒少本來就具有創意發想， 讓他們獨立執行影片製作，等於給予信心，讓兒少說他們想說的， 演他們想演的。

「我一直夢想當一位演員，未來會以戲劇作升學目標。」 小魚害羞地喃喃自語。單親的小魚一直懷有夢想， 奈何家庭及經濟等壓力，讓她無法好好發展，但她把握住機會， 在表演課與聲音表達課中努力學習，原本羞怯的個性， 在鏡頭前逐漸展露自信。

「我想透過製作影片為學習歷程增添色彩！」「 這頻道可以讓我的演藝技巧更精進！」瑩瑩與佳佳在「Anews' 」的基本課程學習後，又參加了網紅訓練及表演課程， 為自主設計的影片親身體驗， 即使在繁忙的課業中也抽出時間討論創作。

社會局長張錦麗表示，社會較缺乏的就是傾聽新一代的聲音， 新北市剛舉辦過兒童友善城市嘉年華， 侯友宜市長強調要傾聽兒少的聲音， 這項創新性計畫除了提升兒少的自我認同與影像製作技能外， 希望能吸納更多學生，組成團隊，讓他們可以自主經營頻道， 持續凝聚兒少實踐夢想的動力。

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