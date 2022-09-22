親師攜手　用閱讀為孩子的未來超前部署

新北市教育局與中華未來學校教育學會及新北市中小學 家長協會攜手合作拍攝「用閱讀為孩子的未來超前部署」 閱讀教育家長推廣影片，結合各國小家長日、家長集會播放， 讓家長了解最新的閱讀教育與素養教學趨勢，並鼓勵家庭親子共讀， 讓孩子的閱讀習慣從學校延伸到家庭， 親師合作建立閱讀書香的共學社會。

教育局長張明文表示，閱讀是未來的競爭力，新北市的閱讀教育政策 持續與時俱進，不僅引進大數據平台推動智慧適性閱讀， 更期待打造共讀、共學、共好的學習環境。十二年國教上路後， 閱讀素養成了學習的關鍵， 家庭親子閱讀更是培養孩子閱讀習慣的重要基石。 透過影片的製播與推廣，為家長賦能，藉由家校攜手合作， 以廣泛多元的閱讀素材培養孩子現在甚至未來面對世界的素養及競爭 力。

推展閱讀教育相當有成效的介壽國小校長林逸松認為， 家長日是學校和家長溝通校務與教育議題的好時機， 閱讀是學習的基礎，透過家長日宣導閱讀， 讓家長了解素養教學中閱讀的重要性，鼓勵家長在家進行親子共讀， 陪伴孩子愛上閱讀，更注重培養學生主動閱讀的習慣、 關注閱讀理解及跨領域閱讀的能力；親師共同努力， 用閱讀為孩子打造紮實閱讀力。

思賢國小閱讀推動老師陳筱青表示， 家長一起加入閱讀的行列能讓閱讀教育更深化， 這次藉由家長日進行閱讀宣導， 讓家長瞭解學校的閱讀課程與閱讀活動現況， 並掌握如何引發孩子的閱讀興趣和能力。隨著數位時代的來臨， 學校會利用課程介紹多元的線上閱讀資源，例如國資圖電子書、 台灣雲端書庫，讓親子在實體閱讀的世界外， 即使居家也能持續閱讀，處處閱讀、及時閱讀。

對於親子共讀十分用心的家長黃建嘉表示， 這次家長日的閱讀推廣影片讓自己對於108課綱的素養課程有進一 步的認識，影片中提到，為了培養素養， 要從小注重各種素材的閱讀能力， 因為多數孩子已習慣行動載具的影音刺激， 因此對於長篇文章較缺乏耐心閱讀。 學校更常舉辦豐富的主題書展活動及親子共讀任務， 讓自己跟孩子們可以一同探索書本中的奧秘，增進親子之間的感情， 另一方面也促進了孩子在語文及閱讀上的能力，未來， 自己也會更關注孩子自主閱讀習慣的養成。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果， 今年已完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站 ，每年也補助學校充實圖書館藏。面對新課綱上路， 素養成了教學的重點，閱讀素養更融入在各領域學習中，除了學校閱 讀教育的推動，更期盼讓閱讀的風氣延伸到家庭， 讓家長有教養的新觀念與新資源，與學校一起從閱讀教育著手， 為孩子的未來超前部署。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供