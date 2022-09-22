淡水漁人碼頭煙火秀9月25日最終場　金椰子樹、雙色牡丹煙火照亮漁港夜空

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動煙火秀9月25日晚 間8點最終場!新北市漁業處歡迎民眾把握最後一場次， 到漁人碼頭體驗河上煙火的震撼及璀璨。當日不只有河上9分9秒高 空煙火秀，還有水舞秀伴情人橋光雕， 舞台區在煙火施放前後分別有魔術表演及樂團表演， 另外活動現場有南山人壽贊助打卡禮活動， 以及泰山贊助限量冰鎮紅茶免費試飲！

回顧前3場煙火秀，每場次都有不同煙火造型主題及煙火配樂： 首場河上煙火秀搭配韓德爾-皇家煙火組曲，「月亮+愛心」 造型煙火閃耀在北海岸的夜幕中，讓現場民眾驚呼連連；而第2場搭 配艾爾加-威風凜凜進行曲的陸上煙火，恰巧碰上了梅花颱風攪局， 所幸淡水風雨相對和緩，讓煙火秀能如期舉行，當日的「水母+小魚 煙火」令人印象深刻，讓前來漁人碼頭賞煙火的民眾大喊值得；第3 場煙火秀搭配韋瓦第-四季，以日本花火節做題材， 金波紅閃帶綠蕊或帶銀棕櫚的煙火彈，接續不斷升空炸開， 光耀夜空金光閃閃，彷彿置身在日本花火大會， 讓現場民眾有種出國的感受。

9月25日今年漁人碼頭最終場煙火秀，將由1250發煙火彈點亮 初秋漁港夜空，金黃瀑布華麗開場，接著可愛笑臉、金椰子樹、 淺綠小花、雙色牡丹煙火陸續出現， 其中特殊的金椰子樹造型搭配淺綠小花煙火， 就像是椰子樹上長滿的椰子，再搭配拉德斯基進行曲， 最後以金黃色錦冠煙火連續升空綻放華麗收尾。 當晚情人橋舞台區在煙火施放前有魔術表演暖場， 表演者是有十多年魔術表演經驗的真實娛樂詹澤程，精采可期!而煙 火施放後，則有異國風樂團Nite birds表演動人樂曲，包括為「A Thousand Years」、「Close To You(Bossa Nova)」、「Country Medley」、「YMCA」及「September」， 用精湛的琴藝與美妙的歌聲，為今年的煙火秀畫下完美的句點！

新北市漁業處表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔兩側， 絕佳視野是在漁人碼頭港內的情人橋、木棧道及環港步道， 周邊鄰近的淡水第一漁港、海關碼頭油車口及對岸八里的十三行博物 館、十三行文化公園也都是觀賞區域，無法前來現場的民眾， 也能透過「新北旅客YouTube」直播平台觀賞即時煙火！9月 25日是今年仲夏繽紛樂活動的最後一場煙火，煙火結束後到9月2 8日前，還有3天的水舞秀展演，每晚7點至9點30分每半小時展 演1場，每場搭配不同曲目，每晚共6首曲目， 快把握最後機會來漁人碼頭欣賞水舞伴情人橋光雕秀。活動結束後， 情人橋光雕秀每晚持續整點為大家展演光雕節目， 重大節慶還會有加碼演出及特殊地景，讓到訪的遊客留下美美回憶， 敬請期待。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供