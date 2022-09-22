9/29起入境台灣免做唾液PCR　預計10/13起免隔離「0+7」、取消禁團令

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）行政院會今（22）日通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，會後宣布入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，自9月29日零時起，入境檢疫措施維持3+4，前3天居家檢疫之處所調整為「1人1室」，並取消入境採集深喉唾液PCR檢測等；第二階段入境免檢疫「0+7」新制預計在10月13日上路。

第一階段：

指揮中心說明，自今年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)，每週由現行5萬人次調增為6萬人次為原則，入境前14日內有疑似COVID-19症狀旅客，請主動於「入境檢疫系統」申報，並於入境時由檢疫人員評估，配合於國際港埠或後送醫院採檢，以及全面恢復免簽證待遇機制。

入境者至檢疫處所仍維持得搭乘防疫車輛、自駕或由親友/機關團體車輛接送。

入境後檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫（3+4），前3天居家檢疫處所調整為「1人1室」，以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，如自宅或親友住所未能符合1人1室條件，可入住防疫旅宿，但不可入住一般旅宿。

同日一起入境之家屬或同住者可於自宅或親友住所，或於防疫旅宿內同一房間隔離，但若為單人房型小，建議以不超過2位成年人同住為原則。

同時亦取消邊境唾液採檢，並調增入境旅客家用快篩試劑檢測措施，入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放家用抗原快篩試劑，發放劑數由原2劑調增為4劑。

快篩檢測時機分為：入境者於當天或檢疫第1天、居家檢疫期滿當日(檢疫第3天)、自主防疫期間之必要外出時（需有2日內快篩檢測陰性結果），或是居家檢疫及自主防疫期間有症狀時。



指揮中心補充，未滿2歲者於居家檢疫及自主防疫期間無需執行快篩檢測，若有出現症狀時比照入境旅客就醫方式處理。

另外，入境旅客自主防疫期間，如需外出，除了須有2日內家用抗原快篩陰性檢測結果外，外出全程佩戴口罩及保持社交距離，包含上班、參訪、演講、開會，非急迫性需求之醫療或檢查應延後等。

第二階段：

第二階段將視疫情發展，試行每週入境總人數15萬人次為原則，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採免隔離、7天自主防疫，入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑，預計在10月13日實施。

其他預計開放相關邊境管制措施包含：入境旅客只要無相關症狀可搭乘大眾運輸工具，以及非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來臺簽證，且同步取消旅行團限團令。

入境後快篩檢測時機分為三部分：入境當天或自主防疫第1天、 自主防疫期間之外出時（需有2日內快篩檢測陰性結果）、自主防疫期間有症狀時。

指揮中心提醒，7天自主防疫期間，自主防疫以1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則，並儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。

自主防疫期間，如無症狀但須有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，外出須全程配戴口罩，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，另外，禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構等。