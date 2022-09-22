國境將解封•多家航空公司宣布加開航班　台灣虎航單程未稅機票新台幣88元起

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院今天(9/22) 宣布國境分階段解封，人境免居家檢疫「0+7」新制預計10月13日上路，航空公司紛紛宣布加開航班。中華航空因應跨境旅遊復甦，10至12月將大增5成航班，每週提供近300班飛航服務。

台灣虎航今天（9/22) 宣布針對指定航班推出單程未稅新台幣88元機票，下午3時開放訂位後，馬上搶翻天，系統塞爆，一直呈現有萬人排隊等候的提示。

虎航稍早發布新聞稿，10月主要增班航線為日本、韓國、泰國，將增加超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，還推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為22日下午3時起至29日晚間11時59分。

台灣虎航88元的未稅單程機票，只限定10月1日、6日、8日、10日及12日出發。

台灣虎航的低價促銷奏效，下午3時，台灣虎航訂位系統就塞爆，一度傳出當機，台灣虎航澄清並無當機，只是搶訂非常踴躍。

中央社報導, 到下午4時，台灣虎航訂位系統仍顯示: 目前訂位人數較多，請稍後，頁面上出現的訂位人數是9999+。

台灣虎航稍早發布新聞稿指出，10月主要增班航線為日本、韓國、泰國，將增加超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，邀旅客再次享受自在旅行的快意。

台灣虎航同時也慶祝成立8週年，推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今天下午3時起至29日晚間11時59分，搭乘期間為10月1日至2023年3月25日，且需同時購買來回票。

台灣虎航為了邀請更多虎友來同樂，推出「虎友募集」活動，第1波為即日起至10月3日，追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等好禮。

第2波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及IG Sticker，拍攝專屬旅遊IG Reels並分享，短片內容有機會獲得評審團青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票。

華航

圖/翻攝官網

據華航提供的說明，因應邊境管制放寬後的市場需求，客運全線增加航班，10至12月規劃再增班5成，每週提供近300班的客運來回航班，全力迎接客運復甦。

華航說，東北亞區域航線已自8月23日起恢復桃園-北海道札幌航線，10/25起再恢復桃園-沖繩（琉球）航線，每天1班。10月起東北亞航線將由現行每週30班增至超過每週100班，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

華航也看好東南亞航線商務及旅遊市場，9月2日起已恢復桃園-峇里島航線，11月起增至每週4班，12月再增至每週5班；12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，每週4班；其他東南亞航線及香港航線10月也將持續增班。

另華航明年1月2日起，開航桃園-越南峴港航線，每週5班；明年1月20日起，開航桃園-泰國清邁航線，每週4班。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約；歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、英國倫敦；大洋洲雪梨、布里斯本（含延遠奧克蘭）及墨爾本也都會持續增班。

全日空及酷航

圖/官方網站

圖/FlyScoot

東北亞航線方面，全日空（ANA）及酷航10月將增飛台日航班。

全日空今天發布新聞稿，10月30日起，松山-羽田航線將由每週5班增加至每天1班。同時，旅客可於抵達東京羽田機場後，當天輕鬆轉機銜接至美國洛杉磯、舊金山、檀香山等北美主要城市。

全日空目前松山-羽田航線每週3班，日前曾宣布，10月4日增至每週5班，今天宣布10月30日起增至每天1班。

酷航上週也宣布，10月底起，復飛台北往返日本北海道與韓國首爾航線，台北至北海道新千歲，每週3班，台北至韓國首爾，每週5班。

酷航說，2020年疫情前，酷航在台灣每週營運68班，共有6航線往來台北與新加坡、日本東京、北海道、韓國首爾；高雄與新加坡、大阪，10月底起，酷航台灣營運的航班將達每週33班，為台灣即將邊境開放的旅遊需求，做好充足準備。

長榮航空

圖/官方臉書

長榮航空則宣布10月將再增班，預計10月客運班較6月成長近3倍。

長榮航空7月起陸續加密航班並恢復部分航點飛航服務。根據長榮航空提供的客運班統計，北美航線9月份飛航每週37至39班、10月份增至每週49班；東南亞航線9月份飛航每週51班、10月份增至每週71班並恢復台北-峇里島航線。

長榮航空東北亞航線9月份飛航每週15至16班、10月份增至每週25班；歐洲航線9月份飛航每週15班、10月份增至每週20班，並將開闢台北-米蘭及台北-慕尼黑航線。

中央社引述長榮航空說，10月整體載客航班已較6月成長近3倍，將配合主管機關邊境穩健解封，分階段逐步開放的規劃來增加航班。

長榮航空說，因應政府最新防疫規範，加上日本也放寬入境管制，積極布局國人最喜愛的東北亞航線，預計陸續恢復北海道、沖繩、羽田、金浦，滿足國人出國旅遊的殷切期盼。