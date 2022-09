川普，王牌大騙子？紐約州檢察長控川普浮報身家資產 銀行、稅務機關全都騙

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)官司纏身的美國前總統川普(Donald Trump),再添一案。美國紐約州州檢察長詹樂霞(Letitia James)21日指控川普及其成年子女,長年「膨風」資產估值,從稅務機關、銀行到保險公司,全都成了這場大騙局的受害者。

美聯社報導,歷經了三年調查,在長達222頁的報告中,詹樂霞指出川普家族及川普集團(Trump Organization),十年來對其資產價值大灌水,包括高爾夫球場、飯店、海湖莊園(Mar-a-Lago)等。川普、長子小唐納德(Donald Jr.)、女兒伊凡卡(Ivanka)與小兒子艾瑞克(Eric),以及兩名公司高層,全列為詐欺被告。

報告鉅細靡遺說明相關人士提供浮報的資產報表予銀行、商業夥伴及金融雜誌,作為川普的財力證明,將其身家膨脹了數十億美元,藉此取得貸款、談成生意。

舉例而言,川普宣稱其位於紐約曼哈頓(Manhattan)的川普大樓(Trump Building)豪宅-一幢金碧輝煌的頂樓閣樓,市值達3億2,700萬美元(新台幣103億4,400萬元)。詹樂霞認為其價值浮報了三倍多,紐約市還沒有任何豪宅曾賣出這種天價。

同樣的伎倆也用在佛羅里達州的海湖莊園。川普家族稱該莊園市值高達7億3,900萬美元(新台幣233億8,600萬元),是合理報價的十倍有餘。川普敢如此「妄稱」,是認為該渡假宅邸有改建為住宅區的潛力,但由於土地使用限制,這開發案恐怕只是空中樓閣。

詹樂霞在記者會中挖苦道,「宣稱你有錢,事實卻非如此,不代表你深諳交易的藝術,而是『偷竊的藝術』(art of the steal)。」此言是在反諷川普1987年的回憶錄-《交易的藝術》(The Art of the Deal)。

此外,調查也發現了川普集團的其他犯罪事證,如保險與銀行詐欺案,但這些資料將交由其他主管機關調查。根據詹樂霞,川普一家多年來透過訛詐牟利,至少進帳2億5,000萬美元,故向一干人等求償此金額。她並要求法院裁定,川普及三名成年子女日後不得在紐約州開設公司。

川普將相關指控斥為政治獵巫,其律師Alina Habba則批民主黨的詹樂霞此舉純為了謀取個人的政治利益。

川普已因涉嫌推翻2020年總統大選結果、將白宮機敏文件帶回海湖莊園等事,遭到FBI調查。眼看11月期中選舉即將到來,共和黨正磨刀霍霍,打算奪回參眾兩院的控制權,而川普本人也磨拳擦掌,2024年再戰白宮,如今訴訟一樁樁接著來,將如何衝擊兩黨勢力消長及其政治前程,有待觀察。



川普(右)與子女艾瑞克(左起)、小唐納德、伊凡卡(圖/美聯社)



位於紐約第五大道的川普大樓(圖/美聯社)



川普位於佛羅里達州的私人宅邸海湖莊園(圖/美聯社)



川普國家高爾夫俱樂部(圖/美聯社)



川普的七泉莊園(圖/美聯社)