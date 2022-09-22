川普，王牌大騙子？紐約州檢察長控川普浮報身家資產 銀行、稅務機關全都騙

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）官司纏身的美國前總統川普（Donald Trump），再添一案。美國紐約州州檢察長詹樂霞（Letitia James）21日指控川普及其成年子女，長年「膨風」資產估值，從稅務機關、銀行到保險公司，全都成了這場大騙局的受害者。

美聯社報導，歷經了三年調查，在長達222頁的報告中，詹樂霞指出川普家族及川普集團（Trump Organization），十年來對其資產價值大灌水，包括高爾夫球場、飯店、海湖莊園（Mar-a-Lago）等。川普、長子小唐納德（Donald Jr.）、女兒伊凡卡（Ivanka）與小兒子艾瑞克（Eric），以及兩名公司高層，全列為詐欺被告。

報告鉅細靡遺說明相關人士提供浮報的資產報表予銀行、商業夥伴及金融雜誌，作為川普的財力證明，將其身家膨脹了數十億美元，藉此取得貸款、談成生意。

舉例而言，川普宣稱其位於紐約曼哈頓（Manhattan）的川普大樓（Trump Building）豪宅－一幢金碧輝煌的頂樓閣樓，市值達3億2,700萬美元（新台幣103億4,400萬元）。詹樂霞認為其價值浮報了三倍多，紐約市還沒有任何豪宅曾賣出這種天價。

同樣的伎倆也用在佛羅里達州的海湖莊園。川普家族稱該莊園市值高達7億3,900萬美元（新台幣233億8,600萬元），是合理報價的十倍有餘。川普敢如此「妄稱」，是認為該渡假宅邸有改建為住宅區的潛力，但由於土地使用限制，這開發案恐怕只是空中樓閣。

詹樂霞在記者會中挖苦道，「宣稱你有錢，事實卻非如此，不代表你深諳交易的藝術，而是『偷竊的藝術』（art of the steal）。」此言是在反諷川普1987年的回憶錄－《交易的藝術》（The Art of the Deal）。

此外，調查也發現了川普集團的其他犯罪事證，如保險與銀行詐欺案，但這些資料將交由其他主管機關調查。根據詹樂霞，川普一家多年來透過訛詐牟利，至少進帳2億5,000萬美元，故向一干人等求償此金額。她並要求法院裁定，川普及三名成年子女日後不得在紐約州開設公司。

川普將相關指控斥為政治獵巫，其律師Alina Habba則批民主黨的詹樂霞此舉純為了謀取個人的政治利益。

川普已因涉嫌推翻2020年總統大選結果、將白宮機敏文件帶回海湖莊園等事，遭到FBI調查。眼看11月期中選舉即將到來，共和黨正磨刀霍霍，打算奪回參眾兩院的控制權，而川普本人也磨拳擦掌，2024年再戰白宮，如今訴訟一樁樁接著來，將如何衝擊兩黨勢力消長及其政治前程，有待觀察。



川普（右）與子女艾瑞克(左起)、小唐納德、伊凡卡（圖／美聯社）



位於紐約第五大道的川普大樓（圖／美聯社）



川普位於佛羅里達州的私人宅邸海湖莊園（圖／美聯社）



川普國家高爾夫俱樂部（圖／美聯社）



川普的七泉莊園（圖／美聯社）