台灣星宇航空增資後•10大股東名單出爐　邊境將解封•「等你」搶頭香　

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）星宇航空即將登錄興櫃交易，近日公布完成增資後的10大股東名單，其中董事長張國煒的二哥張國明，以個人名義持有3000萬股，持股比例為1.66%。

星宇航空前10大股東名單如下：

≈名列第1、2大股東的是星宇投資及星威投資開發公司，代表人為張國煒及他的兩名兒子，持股比例分別為38.97%、38.92%；

≈第3、4大股東則是三立投資及張國明，分別持股1.66%；其中三立投資的代表人為上立汽車董事長吳建立。

≈星宇航空前10大股東中，能率就占了3個，分別為第5大股東能率亞洲資本、第6大股東能率投資公司、第9大股東能率創新公司，分別持股1.1%、1.1%、0.8%。

≈張國煒姐夫、長榮國際董事長鄭深池則以明威開發名義參與增資，名列第7大股東，持股0.95%；

≈第8大股東則是自然人鄧紫方，持股0.83%；

≈第10大股東則是集誠貳創業投資公司，代表人為陳耀金，持股0.77%。

(以上資料來源: 中央社)

雖然張國明、鄭深池均參與星宇航空增資且名列前10大股東，但星宇航空公關長聶國維曾在受訪時表示，兩人未來應不會介入營運，也不會加入董事會。

而星宇航空為了興櫃做準備，也即將於9月28日召開興櫃前記者會，說明公司營運及展望。

此外行政院今天(9/22) 宣布邊境分階段解封，入境0+7預計10月13日上路。星宇航空立即上架新拍攝的「台灣人 我們在等你」系列影片，準備搶解封頭香。

星宇航空表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從2020年延燒至今已逾2年，邊境的限制讓國人好久沒能出國旅遊，但世界的美好，不應被遺忘，從國際疫情漸緩之際，星宇就開始籌備拍攝系列影片。製作團隊走訪4個國家，經過2個多月的拍攝和隔離，以各地國人最愛的經典特色美食、景點、店家、文化，透過在地人回想與台灣旅客互動的點點滴滴，傳達世界對台灣旅客的想念，邀大家即刻行動，重新擁抱世界。

星宇航空說，已做足準備，迎接全民重啟旅遊的時刻。目前飛航的澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等10個航點，已隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，逐步增班至平均每週4班以上，新加坡、曼谷、胡志明市等熱門航線，不只投入A330neo廣體機執勤，更已恢復天天飛航。

星宇航空也瞄準日本旅遊限制即將鬆綁，10月28日起開航札幌、沖繩航線，且一開航就以每天一班密集飛航；東京、大阪也將同步增班。即將於9月底交機的第4架330neo新機，也將投入東京航線飛航。看好旅遊市場蓬勃復甦，10月28日起星宇航空峴港航線恢復每天飛航，而因疫情延後開闢宿霧航線，也可望於明年初正式開航。

在此同時, 星宇航空今年度培訓機師即日起到12月11日前開放履歷投遞，只要具大專以上學歷並擁有合格英文檢定證明，都可參加培訓計畫。