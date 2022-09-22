民間外交軟實力！台灣里仁與加拿大駐台北貿易辦事處　將展開全植物飲食合作

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）為拓展台灣有機產業接軌國際，有機通路里仁與加拿大駐台北貿易辦事處展開推動有機食農長達10年，今(22)日在台北分享合作成果與展望，並企盼在台加有機農業合作奠定的重要基礎上，持續深化雙方有機農業經貿合作，開創全植物飲食(Plant-based Diet)的有機食農產業發展。

里仁總經理李妙玲表示，受全球氣候變遷的影響，身為地球的公民，我們不能只看台灣，因為任何在世界各地所產生的問題都將影響我們的存續，10年前，因緣際會到加拿大推動農民契作，並偕同我國廠商與當地有機農友對話，引進黃豆、蔓越莓、藍莓等特色農產品，結合台灣廠商優異的食品加工技術，開發出以全豆、全果方式製作的有機全豆豆乳、有機全果蔓莓越莓等商品，提升了加國有機農產品的附加價值。

里仁副總經理韓敬白表示，加拿大是個非常好的國家，擁有好的水源、氣候與土壤，因此決定為消費者引進該國相當好的有機產品，同時也和加國政府及台灣農委會合作，希望透過雙方在農業上的發展，提供我國消費者更多好產品。

另外，隨著有機產業鏈的國際分工模式建立，長期與該公司合作的加工廠商，在其引薦之下於2018年到加拿大投資設廠，韓敬白透露，2023年5月，該公司將再次率領台灣廠商至加拿大參訪有機農業、商洽投資機會。

加拿大駐台北貿易辦事處處長Ed Jager（敬獵人）致詞時表示，他到台灣只有一年，他很驚訝原來加拿大駐台北貿易辦事處跟里仁已從2012年開始合作，推出包括野生藍莓、蔓越莓、野米等多項產品，同時他也很興奮能夠一起參與該公司創新的商業模式，串連農友、廠商、消費者來推廣有機並與加拿大的合作能夠提供更多元有機的食品。

鑑於加拿大是台灣進口有機農產品的第二大來源國，台灣有機加工商品也陸續出口至加拿大，突顯台加雙邊有機同等性協議的重要性，於是農委會與加拿大於2020年5月完成雙邊有機同等性協議，讓台加有機食農產業的交流合作更加穩定。Ed Jager強調，這非常重要，也因為如此，可以看到從加拿大出口到台灣的有機產品是穩步增長。2021年間，加拿大出口到台灣的總量為 1,436 公噸，產值達 1億5,000 萬台幣。

里仁公司觀察到全植物飲食的趨勢，將與加拿大討論應用有機產業鏈模式，進一步開展全植物性飲食的合作關係。這10年來，該通路引進台灣的農產品有野生藍莓138.1噸、蔓越莓154噸、野米1,059.75公斤、加拿大有機黃豆1286.4噸、楓糖漿9,991瓶等多項特色農產品。同時也積極將加拿大有機食材，融入台灣餐點與傳統食材。無論是藍莓蔬食饗宴、全豆米粉、或是無麩質鷹嘴豆粉與藜麥粉點心，該公司亦透過營養講座、主廚合作、食譜徵選等，讓台灣消費者在生活中感受到加拿大的好山好水孕育的楓味好食。

照片由Taiwan News拍攝

照片由里仁提供