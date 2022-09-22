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【9/22台灣本土+42,212　死亡+59】較上週四下降6.8%　疫情往好的方向前進

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/22 14:28
【9/22台灣本土+42,212　死亡+59】較上週四下降6.8%　疫情往好的方向前進

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增42,470例COVID-19確定病例，分別為42,212例本土個案及258例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。疫情監測組組長疾病管制署署長周志浩說，與上週四相比，確診數下降6.8%左右，目前國內疫情走向似乎往好的方向前進。

指揮中心表示，今日新增之42,212例本土病例，為19,300例男性、22,886例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(9,060例)，臺中市(5,464例)，臺北市(5,067例)，桃園市(4,488例)，高雄市(3,506例)，臺南市(2,434例)。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為33男性、26女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52具慢性病史、49未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至9月19日，死亡日期介於6月7日至9月19日。

【9/22台灣本土+42,212　死亡+59】較上週四下降6.8%　疫情往好的方向前進【9/22台灣本土+42,212　死亡+59】較上週四下降6.8%　疫情往好的方向前進

指揮中心說明，今日新增258例境外移入個案中，為144例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(28例)，德國(11例)，美國(9例)，菲律賓及印尼(各4例)，泰國及西班牙(各3例)，緬甸、韓國及荷蘭(各2例)，瑞士、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、新加坡、義大利、香港、英國、保加利亞、日本及中國(各1例)。另180例感染國家調查中。入境日期介於今年8月22日至9月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,132,794例確診，分別為33,125例境外移入、6,099,615例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,702例COVID-19死亡病例，其中10,686例本土，另16例為境外移入。
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