捷克參議院訪團晉見蔡英文 德拉霍斯：驕傲捷克挺台立場明確

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯率團訪台，今（22）日上午晉見總統蔡英文，德拉霍斯表示，台捷「患難見真情」，台灣是捷克在印太的關鍵民主夥伴，雙方應強化合作，盼促成台北布拉格的直航班機；蔡英文則表示，期待台捷持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量，為全球的繁榮發展做出更多貢獻。

蔡英文致詞指出，繼捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在2020年率團訪台之後，這是第一個來自捷克國會和行政部門的訪問團，此次訪問再次展現台灣和捷克是理念相近的國家，也是堅實的合作夥伴。

蔡英文表示，這兩年來台捷合作交流越來越密切。去年，國發會主委龔明鑫率團訪問捷克，雙方針對高科技及產業交流簽署合作備忘錄。今年3月台灣也組成「半導體專家團」前往捷克考察。

蔡英文認為，這次訪團來訪，台灣和捷克的合作，將再跨出一大步。不只是半導體科技，還有教育、醫學以及博物館等領域都會深化交流，並且簽署相關合作備忘錄。

蔡英文指出，在座訪賓都是台灣的好朋友，德拉霍斯主席更是長期努力提升台捷關係。除了感謝訪團對台灣的支持，她也要感謝捷克參議院以及眾議院外委會，在今年通過決議案，支持台灣參與國際組織。

蔡英文提到，在今年5月的世界衛生大會上，捷克也發言支持台灣參與WHA。回顧全球疫情爆發以來，來自捷克的種種支持，不論是台捷雙方共同舉辦防疫論壇或是互贈口罩、呼吸器以及疫苗，捷克對台灣來說，是相互扶持的好夥伴。台灣和捷克共享民主自由價值，相知相惜；我們共同克服疫情挑戰，也一起協助烏克蘭難民。在中國持續軍演之後，德拉霍斯主席在此時率團來訪，更展現出理念相近國家相互扶持的堅定友誼。

蔡英文強調，「面對威權主義不斷擴張，我們期待，台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，一起為世界帶來良善的力量，為全球的繁榮發展做出更多貢獻。」

隨後，德拉霍斯致詞時表示，他非常榮幸能來到台灣訪問，並十分感謝抵達後受到非常溫暖的歡迎與接待。捷克與台灣是真正的好朋友，彼此共享許多價值，像是強健的自由民主、對人權的保護、對少數族群權利的重視，以及與不友善的非民主鄰國打交道的歷史經驗，這些經驗都讓我們更加珍惜民主自由的價值，捷克前總統哈維爾（Václav Havel）曾經說過「對任何有意義的世界秩序來說，人權與自由是不可或缺的元素」，他相信台灣與捷克的人民對此都非常有共鳴。

德拉霍斯也感謝蔡總統對俄國入侵烏克蘭採取的堅定立場，台灣在戰爭爆發初期就強烈譴責俄國的入侵行為，並且無私地提供烏克蘭人道救援。昨天外交部長吳釗燮告訴他，台灣人民踴躍捐贈的物資已經放滿所有儲藏空間，讓他很感動。

德拉霍斯主席指出，捷克共和國也是烏克蘭的關鍵支持者，協助烏克蘭對抗俄國無端發動的惡意攻擊。因此，他十分感謝蔡總統立即決定譴責戰事，並且協助烏克蘭重建，他要再次引用哈維爾前總統的名言「對他人漠不關心及對所有人的整體命運冷漠以待，正是對邪惡敞開大門」，捷克目前已經接收大約40萬名的烏克蘭難民，大部分是老弱婦孺，因此他非常感謝台灣提供的金錢援助，協助讓烏克蘭難民融入我們的社會。

德拉霍斯認為，捷克與台灣的關係可以用「患難見真情」來形容，台灣在第一波全球疫情爆發時，提供捷克莫大的援助，不但提供醫療物資給捷克的醫院，還捐贈口罩生產線設備，他要代表捷克人民表達感謝。此外，他也很高興捷克能在台灣有需要的時候，捐贈3萬劑疫苗作為回報，並感謝台灣在2021年夏季捷克南摩拉維亞(South Moravia)遭到龍捲風侵襲時，提供當地村莊許多援助。

德拉霍斯提及，他很高興台灣成為捷克的重要夥伴，在現在的捷克政府之下，雙邊關係更是日益強健。他完全支持捷克政府在政策中表明，台灣是捷克在印太區域的關鍵民主夥伴，他也感到很驕傲，捷克是全歐盟唯一立場如此明確的國家。

德拉霍斯表示，捷克與台灣的合作也應該繼續強化，這是他此行來到台灣的主要目的。其中一個合作面向就是半導體的研發，他感謝台灣朋友提供獎學金，讓捷克的碩博士生可以來台灣研讀，並協助捷克建立半導體研發中心。訪團此行也參訪了新竹科學園區，見識到台灣在智慧晶片設計與製造的領導地位，十分感謝台灣願意分享相關知識。

德拉霍斯提到，參與國際組織是分享經驗的重要管道，因此他們支持台灣有意義參與像是世界衛生組織(WHO)等國際組織。捷克參議院也通過決議案表達強烈支持。此外，參與國際民航組織(ICAO)也是此類合作的例證。他個人也希望能夠促成台北－布拉格的直航班機。布拉格非常歡迎台灣的遊客，而直航班機可以讓來自台灣的遊客數量回到，甚至是超越疫情前的水準。另外，直航班機對於促進商業合作，也有正面的效果。

德拉霍斯主席非常欣賞台灣的文化和文化遺產。他認為，台灣的故宮博物院是世界上最棒的博物館之一，因此他十分樂意促成故宮與位在布拉格的捷克國家博物館進行展覽交流，相信捷克的人民也對台灣豐富多元的文化十分感興趣。

德拉霍斯說，他很高興捷克和台灣的關係奠基於相互尊重、知識分享及對於推廣民主的堅定信念。雖然彼此地理位置遙遠，心卻很接近，他表示，台捷雙邊關係就是「真正的友誼不只是伸出援手，而是全心全意、真誠相待」。

訪團成員包括捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová)、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova)、捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš)及Ostrava大學醫學院院長馬札爾（Rastislav Maďar)等，由捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯率領，外交部長吳釗燮、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke)及駐捷克代表處代表柯良叡陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維也在座。