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熬夜看劇好快樂？英國研究：睡眠不足　脂肪全堆在腹部

你也是越夜越美麗的夜貓族？熬夜唸書的學生族？忙得焦頭爛額的新手父母？在美國有1/3的成年人睡眠不足，少數是因為輪班工作，但絕大多數乃因長時間花在網路社群、爬文追劇而犧牲了睡眠。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/22 12:20
清醒的時間越長，人越想進食，但身體活動量並未增加，後果就是肥胖。（圖／pixabay）

清醒的時間越長，人越想進食，但身體活動量並未增加，後果就是肥胖。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合整理報導）現代人生活步調緊湊，長期情緒緊繃影響睡眠，又或者認為睡覺是在浪費時間，睡眠時間少已成為一種常態，但清醒的時間越長，人越想進食，但身體活動量並未增加，後果就是肥胖。

台北中山醫院婦產科主治醫師王羚表示，在今年4月發表的Mayo Clinic研究發現，缺乏良好的睡眠，會導致腹部脂肪9%增加、腹部臟器脂肪11%增加；而臟器脂肪堆積與心血管疾病、代謝症候群和糖尿病發生率成正比。

王羚說，這份研究把12位健康成年人隨機分配到實驗組（限制僅睡眠4小時）和對照組（9小時睡眠），進行21天的睡眠監測和各項指標檢查，為期21天結束後回歸3個月正常生活，兩組互換再監控21天。

研究過程兩組可自由選擇食物攝取，而研究人員需監測各項數據。差異的是，實驗組每天會額外攝取至少300卡熱量，其中攝取分別增加蛋白質攝取增加13%、脂肪17%，但於彌補期其攝取量會恢復平均值。

研究發現有趣的現象：實驗組研究對象的熱量消耗在適應期、實驗期、彌補期，都沒有太大的差異。

王羚醫師解釋，這項研究發現，不論是年輕、苗條或健康的受試者，只要減少睡眠時間一段時間，每日的熱量攝取、體重微增、腹部脂肪都會增加，且主要堆積內臟周圍(尤其是腹部的脂肪)，而非過去認為會堆積在表皮或皮下組織。

重要的是，即使之後就算回到恢復期，把缺乏的睡眠時間補回來，熱量攝取減少，體重雖下降，但內臟脂肪依然會持續增加。這說明了睡眠不足會觸發內臟脂肪堆積，也就是說睡眠不足儼然是肥胖、心血管、新陳代謝疾病好發的危險因子。

王羚特別說明，單單衡量體重變化往往會低估睡眠不足造成脂肪堆積的影響，因此特地使用電腦斷層CT scan來觀測。研究發現，實驗組研究對象的臟器周圍脂肪的明顯變化，讓人不得不正視睡眠不足對新陳代謝疾病的潛在影響，而長時間睡眠不足會導致內臟脂肪逐漸積累擴張。

王羚強調，睡眠不足與體重及脂肪堆積影響甚鉅，對於無法改變睡眠的長度和模式的族群，請竭盡所能地節制的飲食及養成規律的運動習慣，以維持身體健康的新陳代謝，減少臟器脂肪堆積、心血管疾病及糖尿病好發率。
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更新時間 : 2022-09-22 13:23 GMT+08:00

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