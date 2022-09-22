美議員提案加速對台軍售、提前在台儲美軍軍備

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國眾議院外委會跨黨派議員15日提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），盼解決美國對台軍售延宕問題，並將台灣增列入能儲存美軍軍備的地點，助台灣因應中國威脅，也重申美國防衛台灣的決心。

今年年初烏克蘭遭俄國入侵，台海議題也更受國際關注；今年8月後中國片面軍演，升高台海緊張情勢，並威脅印太區域和平穩定，更讓支持台灣的力道增強。

提案人之一的美國眾議院外委會首席議員、共和黨籍夏波（Steve Chabot）於今（22）日的新聞稿中指出，台灣面臨來自中國的生存威脅，「台灣關係法」認為這對美國在印太區域利益產生深遠影響，但台美雙方並未以足夠急迫性來處理該項問題。

烏克蘭遭侵犯後，西方才遞交武器協助烏國抵禦外敵，也因此對台軍售的交付也受到影響。夏波表示，若遵行「烏克蘭模式」，對防禦一座島嶼來說「不可行」，新法案能協助加速軍備的移轉及遞交，「讓台灣能夠在為時已晚前就做好準備。」

同為提案人的民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）則表示，美國維繫台灣及世界各地民主的決心依然如鋼鐵般堅定，在台灣面臨日增威脅之際，法案重申美國這份決心。

「加速對台軍備移轉法案」法案重點包含，要求行政部門優先把美國「超額防衛物資」（excess defense articles, EDA）提供給台灣、運用「特別防衛採購資金」（Special Defense Acquisition Fund ，SDAF），提前採購美方認為台灣可能需要的軍備，以期加速美國對台軍售交付日程。

此外，法案要求修改1961年「援外法」（Foreign Assistance Act），將台灣加入例外名單，讓台國軍備能夠突破「僅能儲存於美軍基地內」的限制，在台海出事前就先行將彈藥及軍備儲放於台灣。

中央社指出，該法案已送交眾議院外委會、軍委會審理，若未來在委員會過關，仍須在本屆國會明年1月期滿前通過眾、參兩院，才能遞交美國總統簽署後生效。

外交部發言人今(22)日上午表示，對於夏波共同主席及薛曼眾議員共同提出友我法案，展現對台灣安全的關心及堅定支持，外交部表示由衷感謝。強化台灣自我防衛能力一向是我國政府的優先工作項目之一，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以確保我國有足夠國防實力與裝備面對各項挑戰。