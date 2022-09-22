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俄烏戰爭陷泥淖 普丁祭部分動員令 民眾急逃出國 機票飆到台幣近30萬

俄軍有意徵召30萬後備軍人，適齡男子急出國避兵役

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/22 12:01
俄國葉卡捷琳堡示威民眾遭壓制（圖／美聯社）

俄國葉卡捷琳堡示威民眾遭壓制（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭打了七個月，烏克蘭本月大捷，收復不少失土，俄國戰情不利，總統普丁（Vladimir Putin）21日透過電視演說下達部分動員令，在各地引發抗議與恐慌情緒，不少民眾趕忙買機票逃出國，就是為了逃避上戰場。

美聯社報導，普丁在14分鐘的演說中警告西方，他會動員一切力量保護國家，「這可不是虛張聲勢」。此說被解讀為，是在拿核武作為要脅。俄國為了填補兵力，此前已將腦筋動到囚犯上，如今再祭動員令，顯示戰爭曠日持久，兵源不足，不得不走上動員一路。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，僅徵召有戰鬥或軍事經驗的後備軍人，目前約有2,500萬人符合資格，約1%會收到召集令。外界預估約有30萬人得提槍上戰場，但細節太少，官員說法矛盾，不排除會擴大辦理。

此令一出，在全國引爆怒火，不滿的民眾紛紛走上街頭，至少1,300人遭到逮捕。在俄國，批評軍方或俄烏戰爭會遭到重罰，最高得判15年刑期，卻仍無法阻止人民抗議，顯見民怨沸騰之程度。

深怕邊境即將關閉，為了逃避兵役，許多人決定先逃再說。莫斯科飛塞爾維亞首都貝爾格勒的接下來幾天機位，迅速售罄，而莫斯科飛土耳其首都伊斯坦堡或杜拜的機票，一位難求，經濟艙單程機票竟已飆至9,200歐元（新台幣285,931元）。

延伸閱讀：
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俄國
烏克蘭
戰爭
俄烏
普丁
後備軍人
後備役
動員令
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