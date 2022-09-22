更新時間: 2022-09-22 12:34

首次發稿: 2022-09-22 11:24

外交部回應拜登總統聯大演說

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外交部發言人歐江安今天(22日) 針對美國總統拜登在聯大總辯論首度提台海和平穩定、反對單方改變現狀，回應如下：

美國總統拜登本（9）月21日於第77屆聯合國大會期間發表演說時，明確表示支持台海穩定與和平，反對任一方單方面改變現狀。這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，也是拜登總統繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後，不到一週內，再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願。拜登總統維護台海和平的發言深具意義，外交部對此表達高度歡迎。

本（111）年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾。面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，維護台海安全，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

首次發稿: 2022-09-22 11:24

美國總統拜登聯大演說提台海局勢•反對片面改變現狀

兩天來已有5友邦敦促聯合國接納台灣

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統拜登於美東時間21日在聯合國大會演說，強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，反對任一方片面改變現狀。在台海緊張的背景下，美國總統罕見在聯大場合重申美方立場。

第77屆聯合國大會總辯論21日邁入第2天，友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲，敦促聯合國體系接納台灣，強調台灣在世界各國共同因應COVID-19大流行等挑戰時不該被排除在外。

拜登21日在聯合國大會發言近半小時，嚴詞譴責俄羅斯2月入侵烏克蘭並在攻勢受挫後揚言擴大戰事，並在發言後半重申美國外交政策立場時提到台海。這是拜登去年1月就任總統以來首度在聯大總辯論提及台海局勢。

拜登說：

「我們會以外交作為指引，致力和平解決衝突。我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」 And we will lead with our diplomacy to strive for peaceful resolution of conflicts. We seek to uphold peace and stability across the Taiwan Straits.



We remain committed to our One China policy, which has helped prevent conflict for four decades. And we continue to oppose unilateral changes in the status quo by either side. (Remarks by President Biden Before the 77th Session of the United Nations General Assembly)

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京警告訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。在哥倫比亞廣播公司（CBS）本週稍早播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中，拜登再次表明，如果發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。

拜登屢次公開表態美國會在台海衝突時出兵協防台灣，違背美方奉行數十年的「戰略模糊」，白宮事後再度重申美方對台政策不變。

近年兩岸關係惡化、北京對台加強文攻武嚇，引發世界各國關注。在美國主導下，七大工業國集團（G7）等國際組織愈來愈常在會議公報納入關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題等字句。

拜登談及美中競爭時重申美國「不追求衝突、不追求冷戰」立場，並說華府不要求任何國家在美國或其他國家間選邊站，僅致力實現自由、開放、安全、繁榮的世界。

談到持續近7個月的俄烏戰爭，拜登指責俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，卻侵犯鄰國，企圖讓烏克蘭從地圖上消失，「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。

烏克蘭軍隊近期猛烈反擊，在東部地區收復大片失土。眼見戰事告急，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日在全國演說中威脅動用核武，並下令動員後備軍人參戰，這場二次世界大戰結束以來歐陸最大規模戰爭短期內恐難結束。

拜登重申與盟國支持烏克蘭，並向莫斯科喊話「核戰是打不贏的」。他說，俄羅斯企圖消滅烏克蘭以國家地位存在的權利，沒有人威脅俄羅斯，只有俄羅斯追求衝突。

俄烏戰爭加劇全球糧食危機，拜登承諾美國今年為全球糧食安全加碼捐款29億美元，並駁斥莫斯科聲稱西方制裁釀成糧食危機的說法，強調歐美國家制裁容許俄羅斯出口糧食與肥料，沒有限制。

拜登說：

「糧食不安全惡化問題, 是俄羅斯開戰造成的，只有俄羅斯能結束這局面。」 It’s Russia’s war that is worsening food insecurity, and only Russia can end it. (Remarks by President Biden Before the 77th Session of the United Nations General Assembly)

拜登並以人民受苦為由呼籲各國不要禁止糧食出口或囤積榖物，「世界所有國家無論存有什麼分歧，如果家長連孩子都無法餵飽，其他方面更不要談了」。

And we’re calling on all countries to refrain from banning food exports or hoarding grain while so many people are suffering. Because in every country in the world, no matter what else divides us, if parents cannot feed their children, nothing — nothing else matters if parents cannot feed their children. (Remarks by President Biden Before the 77th Session of the United Nations General Assembly)

第77屆聯合國大會總辯論21日邁入第2天，友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲，敦促聯合國體系接納台灣，強調台灣在世界各國共同因應COVID-19大流行等挑戰時不該被排除在外。

史瓦帝尼挺台

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）表示，世界面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時，須留意沒有國家置身事外，這意味各國需要齊心協力找尋解決方案。遺憾的是，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）部分計畫，因此未能實施需要世衛批准的補救措施。

他表示，史瓦帝尼持續傳達考慮讓台灣充分參與聯合國各機構的訴求，並相信地球村會因台灣有意義參與聯合國體系而獲益匪淺。

根據中央社, 恩史瓦帝三世說：「史瓦帝尼王國敦促聯合國做出必要安排，讓台灣深度參與聯合國相關專門機構及機制。」

帛琉挺台

帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）表示：「我以最強烈用語重申，這個組織能以將台灣納入聯合國體系展現領袖風範，讓台灣成為我們集體努力促進和平、在國際事務上合作時的寶貴貢獻者。」

艾古斯替台灣民眾無法持護照進入聯合國場域抱不平。他說，多數聯合國成員國接受台灣護照，聯合國體系也應該承認，並接納台灣人民，讓聯合國得到台灣參與的益處，進而實現聯合國憲章核心原則。

他說，台灣人民是國際社會一部分，也是因應氣候變遷與COVID-19大流行的寶貴夥伴。地球與人類面臨諸多挑戰，需要每個人參與解決方案，包括台灣2300萬人。

艾古斯發言期間感謝台灣、美國、日本等國在帛琉因應COVID-19大流行、氣候變遷時出手相助，並感謝台灣為帛琉4月舉辦第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference,OOC）更新會議場地。

本屆聯大總辯論首日，巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉總統發聲挺台，宏都拉斯連7年未替台灣仗義執言。加上史瓦帝尼、帛琉，兩天來已有5友邦在這項年度盛事敦促聯合國體系接納台灣。

根據議程，中華民國14個邦交國中，沒有國家排定明天在聯大總辯論發言。

美國總統拜登聯大演說提台海局勢•反對片面改變現狀 兩天來已有5友邦敦促聯合國接納台灣