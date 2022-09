美國總統拜登聯大演說提台海局勢•反對片面改變現狀　兩天來已有5友邦敦促聯合國接納台灣

更新時間: 2022-09-22 12:34

首次發稿: 2022-09-22 11:24

外交部回應拜登總統聯大演說

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)外交部發言人歐江安今天(22日) 針對美國總統拜登在聯大總辯論首度提台海和平穩定、反對單方改變現狀,回應如下:

美國總統拜登本(9)月21日於第77屆聯合國大會期間發表演說時,明確表示支持台海穩定與和平,反對任一方單方面改變現狀。這是近年來美國總統首次在聯合國場域中,公開強調對台海和平穩定的重視,也是拜登總統繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後,不到一週內,再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願。拜登總統維護台海和平的發言深具意義,外交部對此表達高度歡迎。

本(111)年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁,拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」(FONOPs)等具體行動,持續展現對台海和平穩定的高度重視,以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾。面對中國的軍力擴張與挑釁行徑,我國政府將持續強化自我防衛能力,深化台美緊密安全夥伴關係,並與所有理念相近國家加強合作,維護台海安全,以及印太地區的自由開放與和平穩定。

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國總統拜登於美東時間21日在聯合國大會演說,強調美國致力維護台海和平,奉行一中政策,反對任一方片面改變現狀。在台海緊張的背景下,美國總統罕見在聯大場合重申美方立場。

第77屆聯合國大會總辯論21日邁入第2天,友邦史瓦帝尼、帛琉接力發聲,敦促聯合國體系接納台灣,強調台灣在世界各國共同因應COVID-19大流行等挑戰時不該被排除在外。

拜登21日在聯合國大會發言近半小時,嚴詞譴責俄羅斯2月入侵烏克蘭並在攻勢受挫後揚言擴大戰事,並在發言後半重申美國外交政策立場時提到台海。這是拜登去年1月就任總統以來首度在聯大總辯論提及台海局勢。

拜登說:

「我們會以外交作為指引,致力和平解決衝突。我們尋求維護台海和平穩定,奉行40年來防止衝突發生的一中政策,持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」

And we will lead with our diplomacy to strive for peaceful resolution of conflicts.

We seek to uphold peace and stability across the Taiwan Straits.



We remain committed to our One China policy, which has helped prevent conflict for four decades. And we continue to oppose unilateral changes in the status quo by either side.

