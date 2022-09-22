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入境將不用隔離！王必勝：「0+7」最晚10月15日上路　下一步鬆綁口罩令

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/22 10:00
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝接受媒體人周玉蔻電台「新聞放鞭炮」專訪。（截圖自「新聞放鞭炮」youtube頻道）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝接受媒體人周玉蔻電台「新聞放鞭炮」專訪。（截圖自「新聞放鞭炮」youtube頻道）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）入境檢疫「0+7」即將上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日透露，「0+7」預計最晚10月15日前上路，不過仍須再觀察一週國內疫情趨勢才可確定。

王必勝今早接受廣播節目專訪說，行政院院會上午將針對開放入境檢疫「0+7」新制進行最後討論，會後記者會公布詳細執行日期可能性，預計10月中旬以前。

主持人周玉蔻追問確切的實施時間，王必勝說，本來預期這週或下週達這波疫情最高，但據現在數據，可能上週就是疫情高峰，因此接下來連續3天確診數都比上週同期下降，會考慮開放「0+7」，但他強調仍要「再觀察疫情一週」。

他說，當初設定開放入境檢疫「0+7」新制上路時間，就是疫情達高點後，趨勢向下就大幅開放國境。未來「0+7」新制，入境者不用再隔離，除了方便國人出外旅遊和經商外，尤其對國外旅遊者誘因更大，另也會開放調整自主防疫期間用餐等，搭大眾運輸也可能大幅改變。

周玉蔻詢問會再調整口罩令的限制嗎？王必勝說，相比其他措施，國人戴口罩的配合度相對高，且這是個簡單且有效的防疫，對其他傳染性疾病都有很好的防護，如流感等，因此會較晚解除，但在入境檢疫「0+7」上路後。會分階段鬆綁，若未來疫情趨緩，原則上會改成主要都不用戴，但特殊狀況一定要戴口罩，例如大眾運輸工具上是密閉空間，這一定要戴。
入境檢疫
0+7

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