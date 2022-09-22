（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國聯準會連3次例會決議升息3碼（1碼=0.25個百分點），欲壓制接近40年高點的通貨膨脹。這項決定符合市場預期，但官員示意持續積極調升利率，美股21日尾盤下探，3大指數跌幅都達1.7%以上。

由於美國聯準會升息3碼，引發台股失望性賣壓。今天開低98點，早盤一度下挫逾260點，最低來到14151.80點。

電子、金融、鋼鐵類股跌勢較深，權值電子股台積電重挫逾2%，早盤低點至460.5元，下跌10.5元；鴻海最低來到106元，下跌1元；聯發科低點至587元。

歷經兩天集會，聯邦準備理事會（Fed）決策官員繼6月、7月後再次決議升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率目標區間升到3%至3.25%，為2008年初以來最高水準。這項決定獲12名官員全數同意，且符合多數投資人預期。

美股開高後午盤陷入震盪，尾盤賣壓加劇，道瓊工業指數終場重挫522.45點、跌幅1.7%，標準普爾500指數(收盤跌66點) 與以科技股為主的那斯達克綜合指數(收盤跌204.86點)，跌幅分別為1.71%、1.79%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會重申，聯準會堅定致力為美國家庭與企業恢復物價穩定，擁有達成目標所需工具和決心。

中央社報導, 美國通膨率盤踞在1980年代初期以來最高點附近，促使聯準會積極緊縮貨幣政策，自3月起連5度決議升息，而且調幅多次大於傳統的1碼，政策利率離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後趨近零的水準差距已達12碼（3個百分點），升息步調為近代罕見。

聯準會今年剩下兩次決策會議。根據今天公布的最新預測，19名官員中，近半預期年底前還會升息5碼，聯邦資金利率目標區間達4.25%至4.5%，高於3個月前預測的水準。

部分市場人士認為聯準會明年不僅會停止升息，還會為支撐經濟而開始降息。但最新預測顯示，官員預期明年不會降息；之後利率走向不明，認為2024年底政策利率保持在4%以上、降到2.5%至3.5%、介於中間的官員各占1/3。

聯準會積極升息另一影響是鮑爾口中「極度吃緊」的勞動市場預料將明顯降溫。

美國8月失業率3.7%，接近半世紀低點；工資迅速成長態勢不變，不利通膨緩和。根據最新預測，聯準會官員預期明年底失業率將升至4.4%，高於6月預測的3.9%；官員預測今明兩年美國經濟各成長0.2%、1.2%，6月則是預測連兩年成長1.7%。

鮑爾坦言聯準會積極緊縮政策不利經濟擴張，並說「沒有人知道這過程是否會造成衰退，或是衰退一旦發生會多嚴重」。

美國勞工部上週公布，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，低於6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率升至6.3%，反映物價壓力廣泛且沉重，油價持續走跌不足以讓整體通膨迅速降溫。

鮑爾說，聯準會決心讓貨幣政策立場達到「顯著限制性」，且維持不變，直到官員確信通膨降溫為止。

最新通膨數據促使聯準會官員上修物價漲幅預測。官員預期，今年底聯準會偏好參考的核心個人消費支出（Core PCE）通膨率將達4.5%，高於6月預測的4.3%；明年底這項通膨率降至3.1%，高於6月預測的2.7%。

聯準會設定的長期通膨目標為2%。根據商務部最新數據，美國7月核心個人消費支出物價指數年增4.6%。8月數值預定9月30日公布，市場預期這項通膨率升至4.8%。

美國升息3碼•聯準會官員預測將續升 台股9/22早盤一度重挫260點