西門子歌美颯深根台灣　擴建台中機艙廠、年產能估達2GW

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）西門子歌美颯21日舉辦台中機艙廠擴建動土典禮，彰顯長期深根台灣的決心，規劃拓增逾三倍土地面積達9萬平方公尺，興建兩棟新廠房與一棟新倉儲，西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示，他們對於擴大3倍投資台灣並持續引領台灣的綠能轉型深感期待。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示，2016年建置台灣的第一座離岸風場，並在2017年來台設立亞太營運辦公室。特別是台灣與台中港積極發展離岸風電的精神，與西門子歌美颯殷切佈署台灣成為亞太區離岸風電樞紐的計畫不謀而合，更加堅定他們深根投資台灣的信心。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg) 表示，2021年台灣第一顆在地組裝的機艙誕生於西門子歌美颯台中機艙廠，目前它們已高聳矗立於台灣海峽，穩定提供乾淨能源，對此他感到非常與有榮焉。他們期待藉由西門子歌美颯台中機艙廠的擴建，攜手本土供應鏈打造台灣成為亞太區離岸風電出口樞紐。

西門子歌美颯台中機艙廠於2022年9月啟動擴廠工程，依照政府國產化要求，於同一基地進行連續生產組裝流程，新廠房配置輪轂與後端專門生產線落實在地生產、組裝，並包含發電機在內的最終組裝等相關製程。

西門子歌美颯表示，機艙廠預計於2024年第二季啟動SG 14-222 DD離岸風機在地生產，每座風機的機艙將有近上萬個零組件投入機艙生產，可為台灣供應商創造更多在地化契機。拓建後的機艙廠年產能達2GW裝置容量規模，除支持1,044MW海龍離岸風電計畫、第三階段區塊開發風場，該公司將攜手供應鏈出口台灣製造的機艙供亞太區專案使用，進一步促進產業升級，落實推動台灣成為離岸風電機艙聚落之願景。

西門子歌美颯還說，原機艙廠台灣籍員工將於今(2022)年10月初前往歐洲接受進階培訓。首批共有21位台灣菁英，其中包含15位機艙技師以及6位管理階層、後勤人員將在海外接受為期15個月的訓練。

西門子歌美颯台中機艙廠第一期機艙廠於2020年4月展開廠房建置，成功在2021年8月完成台灣第一顆在地機艙組裝，後續交付900MW沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場全數111座機艙，其中75座機艙就是來自西門子歌美颯第一期台中機艙廠，充分展現西門子歌美颯落實專業技術移轉與人才培育的豐碩成果。

△照片載自西門子歌美颯台灣臉書