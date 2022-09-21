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曹興誠受專訪談對中態度轉變 提規劃投10億生產100萬架無人機抗中保台

面對台灣國防願景，曹興誠有非常多想法，希望在2至3年時間內，快速打造100萬架攻擊無人機。過去他曾至中國設廠，也見過當時最高領導人江澤民，現在曹興誠反中立場鮮明，他也於專訪中說明態度轉變的原因。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/09/21 21:11
台灣聯電公司前董事長曹興誠。（圖/中央社）

台灣聯電公司前董事長曹興誠。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣聯電公司前董事長曹興誠日前承諾捐30億助台灣國防，現又於外媒專訪時表示，盼能投資10億元於生產100萬架攻擊無人機，以對抗潛在的中國武力攻擊。

曹興誠接受英國《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）專訪，表示目前正在和台灣無人機製造公司洽談組成產業聯盟，希望在2至3年時間內，快速打造100萬架攻擊無人機，並要確保台灣人不畏戰，作好反抗入侵的準備。

曹興誠日前才承諾將豪捐30億助台灣國防，且要訓練300萬勇士和30萬神射手，幫助台灣攻打中共軍隊，他說「要是共產黨軍隊企圖登陸且艦隊越過台灣海峽，我們可以迎頭痛擊」。

面對台灣國防願景，曹興誠有非常多想法，他認為台灣未來即使遭受對岸長時間轟炸和飛彈攻擊，只要成功阻擋解放軍登陸，就能守住領土。他說，必須訓練出人人有堅強意志，就如同英國一些城市在二戰期間曾遭德軍轟擊，但士氣依然高昂，並未遭到占領。

對於某些聲音認為這些行動可能微不足道而且為時太晚，曹興誠反駁「儘管非常緊迫，我們還有一些時間，就像對抗全球暖化，你必須保持樂觀」。

曹興誠過去曾在聯電股東、聲寶董事長陳盛沺牽線下，見到當時中共上海最高領導人、後來的國家主席江澤民，也曾赴中國設和艦廠，更一度放棄中華民國國籍轉為新加坡人，外界當時普遍認為他親中，現在曹興誠反中立場鮮明，他也於專訪中說明態度轉變的原因。

曹興誠說，當初至中國設廠是因當時的獎勵措施誘因所致。此外，他說在戒嚴時期，「我受到了洗腦」，不過「儘管我逐漸意識到這點，後來我也意識到，國民黨對共產黨如何殘忍野蠻的描述是正確的」。

專訪中，曹興誠也提及中國人權問題，他說，2019年香港「反送中」運動讓他再次投入政治，對於香港人和平提出訴求卻遭到中國政府冷血打壓，讓他十分不滿，也發誓「絕不再去中國大陸、香港或澳門，而且要開始對抗共產黨」。
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金融時報

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更新時間 : 2022-09-21 21:45 GMT+08:00

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