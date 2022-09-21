知名樂團魔力紅主唱被爆婚外情 想用劈腿對象取名第三胎遭網友罵爆

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）全球知名樂團魔力紅（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）老婆剛懷第三胎，就被女網紅Sumner Stroh爆料他婚內出軌長達一年，也曾傳曖昧訊息並詢問能不能以她的名字取名即將出世的孩子，外遇消息一出立刻被網友罵爆，表示對他與其歌曲大感失望。

美國流行搖滾樂團魔力紅紅遍全球，主唱亞當李維交往過無數女模，也曾被視為全世界最性感男人，他2013年與維多利亞的秘密模特兒老婆哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）訂婚，而後育有兩子，然而亞當李維曾有劈腿紀錄，如今真的被爆婚內出軌網紅。

一名Instagram女網紅Sumner Stroh在 TikTok 分享截圖爆料，亞當李維曾與她見面，並出示兩人對話紀錄，當中亞當李維說「妳本人比照片還要火辣50倍」等調情訊息，甚至表示想將第三胎命名為Sumner。

Sumner Stroh說「當時，我還很年輕，很天真，坦率地說，我覺得自己被剝削、利用了。」Sumner Stroh也表示，她之所以公開此事，是因為被朋友打算將她與亞當的截圖賣給八卦新聞，所以她決定先發制人。

此消息一出，網友立刻出征亞當李維Instagram，留言表示自己對其為人非常失望，也對他一首首深情告白的歌曲感到噁心，那些歌詞彷彿變調了一樣。

對此，亞當李維於限時動態承認自己「越線了」，不過絕沒有過婚外情。他說，他承認自己和妻子以外的人交談調情時沒有什麼判斷力。

他也說「在這世界上，我的妻子和我的家人是我唯一關心的。我太天真和愚蠢，冒著風險背著我真正在乎的人做出這些事，這是我這輩子犯過最大的錯誤，我再也不會這麼做了。我會負全部責任，並且我和妻子會一起度過這一切。」

亞當李維（Adam Levine）發限時動態道歉。（圖/截圖自亞當李維IG）

女網紅Sumner Stroh分享兩人對話截圖。（圖/截圖自TikTok）