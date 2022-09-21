民眾黨高虹安諷中華大學夜間部遭批 公開道歉認用詞不精確

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被指論文抄襲，召開記者會時激動表示自己「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，此言一出，讓中華大學師生與外界感到不舒服，高虹安也火速在21日錄製道歉影片，承認自己用詞不精確。

「學霸立委」高虹安被週刊爆料獲公費赴美國辛辛那提大學攻讀博士學位期間，論文涉嫌抄襲，嚴重違反辛辛那提大學規定，消息一出，高虹安也緊急召開澄清記者會，不但出示校方聲明回擊，更脫口自己「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，強調和林智堅不同。

此言一出，立刻讓中華大學師生感到自己被羞辱，有被看不起的感覺，網友也認為高虹安澄清學歷時大可不必「戰學校」。而中華大學位在新竹，高虹安作為新竹市長候選人，瞧不起在地學校，也成為她被批評的原因之ㄧ。

面對網友抨擊聲浪，高虹安昨晚錄製道歉影片，並傳給中華大學，由中華大學學生會發文，強調「本會欣然接受高委員虹安的道歉。」影片中，高虹安表示，她在面對特定媒體抹黑她論文抄襲的時候，為回應外界質疑，所以陳述了過去的求學歷程，但是在委屈憤怒情緒下，確實用了不精確的用語及方式，因此誠摯向大家道歉，大家都以自己的學校學位為榮，也在學業工作上認真以赴，希望讓學校以自身為榮。

高虹安也說，中華大學有很多努力的學生及優秀校友，但是她用詞不精確，讓中華大學的老師及同學有不舒服的感受，她會虛心檢討改進，謝謝大家的建議，也感到對不起。

此外，高虹安今天中午上節目《新聞不芹菜》時，也提到失言原因。她說，記者會上她聽到記者不斷把她跟新竹巿前巿長林智堅擺在一起，就一直想要回應「我不是林智堅，我沒有抄襲。」卻陳述不夠精確。

節目上，高虹安還一度泛淚哽咽以至於無法錄製節目，整理好情緒回到座位後，也強調自己已選擇向中華大學師生道歉，並說她不可能自稱學霸，因為在北一女、台大有看到很多真正的天才，但她無法控制媒體對她的描述。