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台南遠東香格里拉響應「國際乳癌防治月」推粉紅下午茶

By 台灣英文新聞
2022/09/21 17:43
台南遠東香格里拉響應「國際乳癌防治月」推粉紅下午茶
台南遠東香格里拉響應「國際乳癌防治月」推粉紅下午茶

響應粉紅十月(Pink October)年度「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店首度攜手Marie Claire美麗佳人國際中文版，即日起至10月31日，於館內一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，內含9道特製甜鹹點與飲品一杯/壺，單人每套688元、雙人每套1,376元，以上價格需另加一成服務費，訂位請洽 (06) 702-8856。

長年致力企業社會責任的台南遠東香格里拉將「粉紅下午茶」淨利10%捐贈予「台灣癌症臨床研究發展基金會」專案計劃，以行動支持公益。邀請大家享受粉紅饗宴的同時，不忘關心身邊女性們的健康，也為需要幫助者盡一份心力。

此次，台南遠東香格里拉「粉紅下午茶」由西點戰神許煜新主廚設計，憑著深厚的甜點功力，歷年來在國內外西點競賽中履獲佳績，創作中注入個人獨特的風格，將不同風味的食材在層次中完美搭配，造型講求精緻，視覺及味覺都帶來耳目一新的感受。此次以不同個性的女性為理念，將天然紅寶石巧克力、白桃、草莓等粉嫩元素融入下午茶中，造型以「圓形」呼應活動主題，更別上了「粉紅絲帶」提倡大家關注身邊女性健康，也讓整體散發著柔美的粉紅力量。

即日起至10月31日將於飯店一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，每組含四款輕食鹹點及五款夢幻甜點，活動期間每售出一組，飯店將捐贈10%至「台灣癌症臨床研究發展基金會」做為公益基金。訂位請洽 (06) 702-8856台南遠東香格里拉飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站

更新時間 : 2022-09-21 18:56 GMT+08:00

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