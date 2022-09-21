台北喜來登辰園新廚上任 展身手 「漁粵」龍門

送走炎夏的暑氣，迎接食慾之「秋」，台北喜來登辰園即日起至9月30日推出「漁粵」海鮮季，由辰園新任主廚康智翔領軍、嚴選澎湖直送海鮮，採用粵菜經典料理手法巧妙結合在地食材的特色風味，拉提出最鮮甜的海洋美味。全新海鮮菜單如泡椒皮蛋鳳螺、花雕酒芙蓉蒸花蟹、鎮江醋乾燒錢鰻、避風塘白金土魠魚、生抽㸆燒小卷、紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線等，囊括了開胃涼菜、下酒菜、港式煲仔、熱炒、砂鍋湯類等十數道料理，價格自520元至1,380元不等，搶「鮮」打響秋季海鮮大戰前哨戰。以上價格需另加一成服務費。

「食在廣州，廚出鳳城」鳳城指的是廣東順德，台北喜來登「辰園」作為老字號粵餐廳，一向依循著順德菜的傳統精髓呈現饕客們喜愛的料理。「傳承本味、創新思維，是我們必須思考以及前進的方向。」接下辰園掌杓重任的新任粵菜主廚康智翔說到，年僅40餘歲卻已擁有25年餐飲資歷的康主廚，在後疫情時代以創新思潮結合辰園傳統本味的優勢，打造出更貼近消費者的料理，本次推出的「漁粵」海鮮菜單，便是由康主廚實地至澎湖考察，從眾多海鮮中挑選最適合粵菜料理的品項，引入餐廳規畫打造的「初登場」作品。

臺灣四面環海，與隔海相望的水鄉澤國「廣東」都有物產豐饒的優勢，水產尤其是當中最為人津津樂道，也是最能夠凸顯粵菜「清中求鮮、淡中求美」特色的不二選擇。經歷過國內外廚藝賽事以及長年經驗洗禮的康主廚，熱衷於創意發想，時常思索如何呈現出更有趣、出色的料理，因此本次的海鮮選材特別指定澎湖水產，並與當地漁船簽訂合作，每週直送新鮮的錢鰻、牡蠣、花蟹、鳳螺等特色海產，再以避風塘、煲仔、煲湯、廣式熱炒等多種經典廣東菜式的料理手法呈現。

海鮮「對時」則不須過多的調味，康主廚特別選用澎湖漁場打撈的當令花蟹作為海鮮季的主角，每份約8至10兩重1,180元，可選擇以簡單的辛香料清蒸或薑蔥炒，便能帶出食材最原始的鮮甜，或是「花雕酒芙蓉蒸」作法是將蛋白液加入蔥、薑末與花雕酒及魚露一同蒸熟後組裝花蟹，不僅增添口感層次、更能祛除螃蟹寒涼之性，即便大快朵頤也不擔心。「花蟹蒸肉餅」1,380元，以肥瘦均勻的豬絞肉加入澎湖酸瓜、香菇、馬蹄等食材一同醃製與花蟹分別蒸熟，再淋上蛋黃液，增添滑順口感。

擔心螃蟹寒涼，可選擇較滋補、溫潤的錢鰻料理。主廚選用澎湖野生錢鰻，取其全身富含膠質、肉質細緻的特點，以煲仔、干燒以及黑蒜煲湯等三種方式呈現，「雙冬錢鰻煲」980元，錢鰻搭配冬菇、冬筍等佐料，以瓦煲鍋燒燜而成的，經過燜煮的魚皮軟嫩Q彈、肉質細緻，口感絕妙，「鎮江醋乾燒錢鰻」680元，肉質肥、醋味濃是名菜「鎮江醋排骨」的最大特色，主廚以油脂較少的錢鰻取代油潤的豬排骨，與鎮江醋、糖一同拌炒至水分收斂、上色，獨特誘人的陳醋醇香緊緊巴附在魚塊上，濃而不膩、酸中帶甜，配飯最佳。

除了螃蟹與錢鰻之外，澎湖豐碩多元的漁產也可在本次的季節菜單中品嘗到，包含「泡椒皮蛋拌鳳螺」520元，費心處理的鳳螺，拌入搗碎的松花皮蛋與自製泡椒、鋪疊上小黃瓜絲，濃郁的生皮蛋黃緊密地包覆住每一個食材、削減了辣度，清涼爽脆適合作為開胃菜。「避風塘澎湖白金土魠魚」980元，秋季開始進入大產的土魠魚，肉質鮮甜、海味濃郁，薄薄裹上地瓜粉酥炸後與辣椒、蒜酥、黑豆豉等一同爆香快炒，致敬最經典的港式海味菜餚。「生抽㸆燒小卷」560元，將汆燙過的澎湖小卷以高溫油爆，炸至外酥內嫩，再以生抽快炒、撒上蒜酥，鹹香撲鼻、彈牙有嚼勁，三道菜色不論酌酒配菜或是下飯飽腹都是上選。另外，「紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線」880元，採用當令盛產的澎湖牡蠣與小卷，將汆燙湯水加入大骨熬製的高湯底，加入紹興酒滾煮，酒精揮發的湯頭飄散淡香，擺上海鮮、香菇、肉絲、蛋絲與米線，不僅可作為主食、也可作為收口的暖胃湯品。澎派豐富的在地海鮮，結合經典粵菜的料理手法，今年秋季的海鮮大戰，在台北喜來登提前開跑。