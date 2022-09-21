富邦金控獲金管會銀行局核准合併日盛金控　預計年底前完成金控合併

富邦金控20日宣布， 獲金融監督管理委員會銀行局核准富邦金控吸收合併日盛金控， 合併基準日將由富邦金控、 日盛金控董事長共同協議訂定並對外公告之。 富邦金控規劃於今年底前完成富邦金控及日盛金控合併， 並期於明（2022）年上半年完成富邦證券及日盛證券、 台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併，達成國內首樁「 金金併」的里程碑。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控響應政府政策， 前瞻企業未來發展，創造首宗「金金併」成功典範。 富邦金控合併日盛金控後，可望強化銀行及證券業務， 擴大整體規模經濟與效益，同時均衡金控多元業務發展與收益來源， 深化全方位金融服務平台。未來富邦金控將致力提供客戶、員工、 股東等多贏的發展新局，朝向實現「富盛共好」新境界。

富邦金控視員工為公司最珍貴的資產， 合併過程中即致力員工安置計畫的溝通協商，並期充分兼顧留任同仁 與優離退同仁之各方權益。在勞動部、 台北市勞動局與全金聯的見證下，富邦金控與日盛金控工會、日盛銀 行工會順利達成共識，日盛金控員工安置計畫並已於7月18日獲得 日盛金控董事會通過，寫下勞資和諧的新頁。

富邦金控併購日盛金控後，富邦金控之證券、 銀行業務的經濟規模與市場地位都將有顯著提升。在證券業務方面， 日盛證券為歷史悠久之券商，客戶基礎穩固， 整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、 融資及複委託業務可望穩居市場前三大， 並將持續深化經營財富管理業務， 進而提升對雙邊客戶服務之深度及廣度。在銀行業務方面， 台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠， 且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務， 並強化中小企業客群業務。

富邦金控預計於今年底前完成日盛金控下櫃及金控合併，並期於20 23年上半年完成富邦證券及日盛證券、 台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。 未來富邦金控將持續發揮金金併之價值與綜效，朝向「 成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。