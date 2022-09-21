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富邦金控獲金管會銀行局核准合併日盛金控　預計年底前完成金控合併

達成「金金併」里程碑

By 台灣英文新聞
2022/09/21 17:12

富邦金控20日宣布，獲金融監督管理委員會銀行局核准富邦金控吸收合併日盛金控，合併基準日將由富邦金控、日盛金控董事長共同協議訂定並對外公告之。富邦金控規劃於今年底前完成富邦金控及日盛金控合併，並期於明（2022）年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併，達成國內首樁「金金併」的里程碑。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控響應政府政策，前瞻企業未來發展，創造首宗「金金併」成功典範。富邦金控合併日盛金控後，可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，同時均衡金控多元業務發展與收益來源，深化全方位金融服務平台。未來富邦金控將致力提供客戶、員工、股東等多贏的發展新局，朝向實現「富盛共好」新境界。

富邦金控視員工為公司最珍貴的資產，合併過程中即致力員工安置計畫的溝通協商，並期充分兼顧留任同仁與優離退同仁之各方權益。在勞動部、台北市勞動局與全金聯的見證下，富邦金控與日盛金控工會、日盛銀行工會順利達成共識，日盛金控員工安置計畫並已於7月18日獲得日盛金控董事會通過，寫下勞資和諧的新頁。

富邦金控併購日盛金控後，富邦金控之證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將有顯著提升。在證券業務方面，日盛證券為歷史悠久之券商，客戶基礎穩固，整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前三大，並將持續深化經營財富管理業務，進而提升對雙邊客戶服務之深度及廣度。在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務，並強化中小企業客群業務。

富邦金控預計於今年底前完成日盛金控下櫃及金控合併，並期於2023年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。未來富邦金控將持續發揮金金併之價值與綜效，朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。

更新時間 : 2022-09-21 18:55 GMT+08:00

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