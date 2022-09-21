為國爭光！侯友宜授旗勉勵　第46屆國際技能競賽選手

有技能界奧林匹克之稱-第46屆國際技能競賽（World SkillCompetition）原定2021年舉行，因COVID-19疫情延期至今(2022)年舉辦，將於9至11月在各國家分流舉辦，臺灣共派出57名選手參加50項職類競賽。新北市技能競賽汽車板金職種國手-東海高中畢業生陳柏達、網頁技術職種國手-新北高工畢業生仇胤年及行動應用開發職種國手-新北高工二年級葉家均分別於10月9日至19日至韓國比賽及10月10日至20日至瑞典，市長侯友宜今在市政會議授旗，期勉選手為國爭光。
市長侯友宜表示，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，培訓對技職領域有興趣的學生，互相切磋技術，透過技能扎根培養世界技職人才，更首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元，期勉國手發揮平日訓練成果，展現堅持到底韌性，勇奪金牌為自己爭取榮耀。
將飛往韓國競賽的葉家均國手為國際技能競賽歷史上最年輕的國手，曾獲得第51屆全國技能競賽「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌，更經過層層選拔後獲取第46屆國際技能競賽行動應用開發職類國手資格。他表示，練習的時候研究喜歡的APP領域，過程感到非常的快樂滿足。更感謝家人支持，比賽的時候沒有太多的壓力，可以全心全意的專注。期許自己在本屆國際技能競賽上能為臺灣爭取榮耀、拿下好成績。
仇胤年國手目前就讀國立台灣科技大學，是第49屆全國技能競賽「網頁技術」殿軍，更是今年代表台灣參與此屆國際技能競賽網頁技術國手。他表示，網頁技術可以將散亂的資訊，重新編排整理，再以整齊、美觀的網頁方式呈現，這是網頁技術最有成就感的地方。
陳柏達國手則說，自己期許能在這一次比賽把1年來所訓練的技能做出最棒展現，也要求自己絕對不能被扣分。在這次訓練中印象最深刻的事，3位指導老師利用假日時間指導及關心我們練習狀況，過程中技能等級提升很多，尤其感謝濂承主任跟廖文豊老師的支持與鼓勵。
教育局表示，新北市自2019年起推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，在「專業技職」中推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略、金手培訓制度，更首創青少年技能培訓機制，媒合技高學校端共同培訓鄰近國中對技職有興趣之學生，讓青少年組及青年組學生能互相切磋技術，透過技能扎根培養世界技職人才，在第52屆全國技能競賽青少年組金牌獲獎數為全國之冠及青年組兩組總計51位獲獎，表現亮眼。也是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能，鼓勵學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，期待未來在全國及國際技能競賽能有更卓越的表現。
東海高中陳柏達、新北高工仇胤年、葉家均三位國手與指導老師合影(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)