為國爭光！侯友宜授旗勉勵　第46屆國際技能競賽選手

有技能界奧林匹克之稱-第46屆國際技能競賽（Wo rld SkillCompetition）原定2021年舉行，因CO VID-19疫情延期至今(2022)年舉辦，將於9至11月在 各國家分流舉辦，臺灣共派出57名選手參加50項職類競賽。 新北市技能競賽汽車板金職種國手-東海高中畢業生陳柏達、網頁技 術職種國手-新北高工畢業生仇胤年及行動應用開發職種國手-新北 高工二年級葉家均分別於10月9日至19日至韓國比賽及1 0月10日至20日至瑞典，市長侯友宜今在市政會議授旗， 期勉選手為國爭光。

市長侯友宜表示，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育 成策略，培訓對技職領域有興趣的學生，互相切磋技術， 透過技能扎根培養世界技職人才，更首創加碼獎勵金激勵孩子及指導 教師，參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元， 期勉國手發揮平日訓練成果，展現堅持到底韌性， 勇奪金牌為自己爭取榮耀。

將飛往韓國競賽的葉家均國手為國際技能競賽歷史上最年輕的國手， 曾獲得第51屆全國技能競賽「行動應用開發職類」金牌及「 商務軟體設計職類」銀牌，更經過層層選拔後獲取第46屆國際技能 競賽行動應用開發職類國手資格。他表示，練習的時候研究喜歡的A PP領域，過程感到非常的快樂滿足。更感謝家人支持， 比賽的時候沒有太多的壓力，可以全心全意的專注。 期許自己在本屆國際技能競賽上能為臺灣爭取榮耀、拿下好成績。

仇胤年國手目前就讀國立台灣科技大學，是第49屆全國技能競賽「 網頁技術」殿軍， 更是今年代表台灣參與此屆國際技能競賽網頁技術國手。他表示， 網頁技術可以將散亂的資訊，重新編排整理，再以整齊、 美觀的網頁方式呈現，這是網頁技術最有成就感的地方。

陳柏達國手則說，自己期許能在這一次比賽把1年來所訓練的技能做 出最棒展現，也要求自己絕對不能被扣分。 在這次訓練中印象最深刻的事，3位指導老師利用假日時間指導及關 心我們練習狀況，過程中技能等級提升很多， 尤其感謝濂承主任跟廖文豊老師的支持與鼓勵。

教育局表示，新北市自2019年起推動4年4億「PRIME贏得未 來技職人才」計畫，在「專業技職」中推動三級培訓及6種技職競賽 人才育成策略、金手培訓制度，更首創青少年技能培訓機制， 媒合技高學校端共同培訓鄰近國中對技職有興趣之學生， 讓青少年組及青年組學生能互相切磋技術， 透過技能扎根培養世界技職人才，在第52屆全國技能競賽青少年組 金牌獲獎數為全國之冠及青年組兩組總計51位獲獎，表現亮眼。也 是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能， 鼓勵學生在全國及國際舞臺上爭取佳績， 期待未來在全國及國際技能競賽能有更卓越的表現。

東海高中陳柏達、新北高工仇胤年、葉家均三位國手與指導老師合影(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)