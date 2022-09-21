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澳洲海岸230頭鯨魚離奇擱淺 保育人員即刻救援

鯨魚擱淺原因是史上難解的謎題之一，專家認為暖化也可能是肇因

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 17:14
澳洲鯨魚擱淺救援行動（圖／美聯社）

澳洲鯨魚擱淺救援行動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲東南部的島州塔斯馬尼亞州（Tasmania）海岸，近來成了鯨魚的煉獄。本周連續出現兩次鯨魚大規模擱淺事件，其中一件竟然高達230頭，官方立即出動，投入救援。

綜合美聯社ABC報導，塔斯馬尼亞官方21日表示，數百頭領航鯨集體擱淺於海洋海灘（Ocean Beach），至少半數還有生命跡象，保育人員正趕赴現場救援。由於鯨魚是保育類動物，澳洲政府呼籲民眾切勿靠近，就連碰觸鯨屍都屬違法。

19日，塔斯馬尼亞西北方的金島（King Island）才通報14頭年輕的雄性抹香鯨困於沙灘，全數死亡。金島鯨魚擱淺事件時有所聞，原因不明。由於該地海岸多礁岩，機具難抵，有關當局可能決定讓屍體自然腐化，並呼籲居民勿靠近，以免鯨屍傳播疾病，或隨著海潮移動時壓到路人。

鯨魚擱淺確切原因仍是謎題，迷途、定位系統失靈、跟隨群體移動、疾病、船隻撞擊或軍事聲納影響等因素皆有可能。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）海洋科學家Olaf Meynecke表示，暖化導致海水溫度上升，也可能改變洋流樣態，導致鯨魚難覓傳統食物來源。

他指出，為了尋找替代食物，鯨魚恐得游往不同海域。在飢餓狀態下覓食的鯨魚，狀況不佳，很可能必須冒更大風險，往岸邊移動，從而增加了鯨困淺灘的可能性。

兩年前，塔斯馬尼亞西岸沙堤曾有高達470頭長肢領航鯨受困，是澳洲史上最大宗擱淺事件。歷經一周的救援後，111隻重獲新生，但其餘全數喪生。

澳洲海岸230頭鯨魚離奇擱淺 保育人員即刻救援

澳洲海岸230頭鯨魚離奇擱淺 保育人員即刻救援
塔斯馬尼亞海洋海灘大規模鯨魚擱淺（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-09-21 18:55 GMT+08:00

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