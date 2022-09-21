全國製茶賽展現新北青農力 囊括半數獎項

「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」結果出爐， 來自坪林區選手翁依萍獲得條形包種茶組亞軍， 淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍，從16名參賽高手中脫穎而 出，獲獎實至名歸。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶業改良場所主辦， 條形包種茶組共有16名選手參加，分別來自宜蘭縣、南投縣、 台東縣、台北市、苗栗縣、花蓮縣、桃園市， 新北市由區級及市級製茶技術競賽推派坪林區2名、新店區、 淡水區、平溪區及林口區各1名，計有6名優秀茶農出賽，進行2天 1夜的製茶技術競賽，老中青同場較勁，跨縣市進行經驗交流，這次競賽設有冠軍1名，亞軍2名，季軍3名， 新北青農囊括半數獎項。

競賽亞軍翁依萍今年36歲，大學主修設計，為第四代茶農， 返鄉接捧家族技術，經營「田美茶園」栽培面積約2公頃， 在父親翁永田耐心教導下，已取得中級感官品評證照， 曾在坪林區製茶技術競賽獲得優選獎， 這次也在全國部分發酵茶製茶技術競賽嶄露頭角勇獲亞軍。

翁依萍表示，這次茶菁水分含量高，增加走水困難度， 調整萎凋及揉捻時間，觀察現場環境溫濕度， 才能克服困難獲得亞軍。2天1夜的製茶比賽相當考驗個人抗壓性， 這場是參加過大小比賽中最累的一次， 靠著自己平時磨練出的細心與耐心，在競賽中毅力絲毫不輸男性， 很驚訝能獲得亞軍，會持續精進自己的製茶技術。

競賽季軍王茂林今年43歲，經營「新合益農藝芳」個人工作坊， 年少從事貨運業，早期因父親王壽喜退休將山上茶園復耕， 跟著父親學習茶園管理與製茶技巧，也到茶改場學習精進技術，曾獲2019年及2022年製茶技術競賽大小獎項， 更在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。 另一位競賽季軍周永淯今年36歲， 從小在父親周興旺的耳濡目染下，從父親身上學習一身製茶的本領，2014年曾在全國部分發酵茶製茶技術競賽中，以28歲最年輕之姿 獲得季軍，睽違13年先在新北市、台北市2022年度製茶技術競賽 獲得特等獎進入全國賽，再次獲得全國部分發酵茶製茶技術季軍， 逐年累積獲獎實力，全國賽新北青農展現豐碩成果。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，選手發揮極致技術， 獲全國製茶界最高榮譽獎項值得肯定，讓新北好茶品牌提升新價值。 推薦民眾購買百萬冠軍茶文山包種茶，9月底前享優惠趁現在， 訂購方式請上訂購表單(https://forms.gle/ 5kxfCDeMz8qLfB1W8)，更多活動詳情可於「 新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

王茂林在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。(照片來源：新北市政府農業局提供)

周永淯勇奪2022全國部分發酵茶製茶技術競賽季軍。(照片來源：新北市政府農業局提供)