TVBS移頻形同變相關台•國民黨：事涉言論自由、不容侵犯　台灣NCC：沒有政治壓力

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）8家有線電視系統日前申請55頻位的TVBS新聞台移到後面，並以鏡電視新聞台上架55頻位，引發關注。NCC表示，移頻審查沒有任何政治壓力，NCC會依法審議，也會請利害關係人到會陳述，此案涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（21日) 舉行例行記者會。媒體關注有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）等共8系統把55頻位的TVBS新聞台分別申請移頻到149頻位跟158頻位，並以鏡電視新聞台上架55頻位，由於牽涉業界視為黃金區段的新聞區塊（即49頻位到58頻位），引發關注。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，第一，系統業者是依照有線廣播電視法第29條提出申請，NCC是被動審查角色；第二，此案還在行政程序中，有線電視系統是地方的媒體，NCC也已陸續諮詢地方政府意見，目前苗栗跟台中地方政府意見已經回來。

中央社21日報導, 國民黨今上午向NCC呼籲，反對粗暴移頻、反對變相關台、不可強推數位中介法等要求；強調移頻、關台事涉言論自由，絕對不容侵犯。

翁柏宗表示，移頻審查沒有任何政治壓力，希望給NCC獨立審查空間；諮詢地方政府意見回來後，本案將在資料完備後，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益4個面向，並依相關規定審議，由於涉及新聞區塊頻道變更，會審慎處理。

翁柏宗表示，後續會請雙方利害關係人前來說明，系統要引述客觀具備公信力數據，要把滿意度較高頻道放在前段頻道，相關評估移頻理由、消費者權利影響等也要說明清楚等。

媒體關注業者20日調處結果，NCC官員解釋，調處雙方是中嘉數位旗下的頻道代理商全球數位媒體跟大豐，主要針對109年的授權費用來調處，但雙方對用戶數認定、簽約總價還是看法不一，這次調處續行審議，是否還會安排時間調處，要看雙方意見。

翁柏宗針對授權費調處部份也跟業者喊話，他表示，授權費爭議屬於私權，提醒系統業者不可以濫用市場力量，頻道代理商也不可以無故漲價，要顧及消費者收視權益，不要把收視戶當成談判籌碼。授權費爭議任何一方都可以申請調處，不過在調處期間，任何一方都不能移頻或斷訊，不然也會依法開罰。

國民黨團20日強力警告

不要淪為蔡政府的NCC

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委費鴻泰及賴士葆20日在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，NCC過去撤銷中天新聞，已讓媒體全面綠化，如今想完成最後一哩路，把TVBS新聞台移出55頻位。國民黨團強力警告NCC懸崖勒馬，不要淪為蔡政府的NCC，並要求NCC不可以有雙重標準，依法、依慣例必須保障消費者權益，不可把TVBS新聞台移到158頻位。

曾銘宗指出，在立法院開議後，審查明年度預算前，國民黨團將要求NCC進行專案報告，說明為何胡作非為，讓媒體全面綠化，並待專案報告後，國民黨團才會審議NCC的預算。

對於是否為此杯葛23日行政院長蘇貞昌的施政報告，曾銘宗表示，國民黨團有幾點在考慮，首先民進黨政府救災看顏色，且染疫亡故超過1萬人，民進黨政府至今未致歉，而打疫苗不良反應申請救濟緩慢，再加上讓媒體全面綠化，國民黨會考量綜合因素，決定是否讓蘇貞昌上台。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰等人召開黨團記者會，黃世杰表示，根據媒體報導指出，這議題是系統商跟TVBS新聞台協議時有不同意見，而系統商本於權益向NCC提出申請。

黃世杰指出，黨團認為這是商業市場行為，不要用政治提前下結論，應讓獨立機關專業委員會去審議，由系統商所提出的理由，以及相關商業行為是否符合法令。民進黨團本身沒有預設立場，也希望國民黨、其他黨派不要預設立場，意圖用政治力干預審議過程。

對於國民黨不排除杯葛蘇貞昌的施政報告，羅致政表示，認真討論、通過法案、審議預算，這是憲法賦予立委的職責，任何的杯葛都會影響立委職責的實踐，呼籲國民黨團不要找任何理由、藉口，為杯葛而杯葛，這是沒有意義的。不讓行政院長順利上台絕非常態，只是讓立委怠忽職守的理由及藉口，希望國民黨團能回到議場、委員會，好好審法案及預算。

系統業者19日發聲明稱

純為商業考量

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）申請把55頻位的TVBS新聞台移到後面，並以鏡電視上架55頻位，引發關注。大豐、TBC於19日發布聲明，移頻案並非針對特定頻道，純為商業考量，籲勿做不當泛政治化聯想。

國家通訊傳播委員會（NCC）對此表示，移頻案已經請地方縣市政府表示意見，了解對收視習慣的影響，後續會以移頻案的標準流程來審查。

大豐電針對近期TVBS新聞台移頻申請案及所涉外界不實揣測，19日發布四點聲明。

第一，大豐電是上市企業，同時也是不涉足頻道代理的系統經營者，為彰顯特定頻道代理商挾戶數規模及代理優勢恣意漲價的不合理行為，經商業因素考量後，申請把TVBS新聞台移頻到149頻位。大豐電指出，移頻並非下架，且該頻位歸屬自身規劃的第二新聞區塊，異動方式符合NCC未來實施的三位數編碼政策安排與區塊化要求。

第二，為提供消費者多元選擇，旗下系統申請把鏡電視新聞台上架在55頻位。此次頻道異動純屬商業考量，希望不要做不當泛政治化聯想臆測，全案靜待NCC依法審理決議。

第三，有線電視產業由大型多系統集團（MSO）兼營頻道代理業務已久，TVBS新聞台就是由中嘉集團旗下頻道代理商全球數位媒體處理授權事宜，公司從未跟TVBS新聞台直接洽談授權金，也非針對特定頻道進行異動。

第四，誠摯邀TVBS頻道業者直接協商，勿任由頻道代理商從中影響交易秩序，共促產業正向發展。

台灣寬頻通訊（TBC）19日也針對此案發布聲明，強調TBC申請把TVBS新聞台移頻到158頻位，該頻位相鄰為無線、新聞屬性的頻道，也是自身規劃的第二新聞區塊，異動方式符合區塊化要求。

TBC表示，頻道異動為商業協商考量的結果，全案靜待NCC依法審理。

TVBS移頻形同變相關台•國民黨：事涉言論自由、不容侵犯 台灣NCC：沒有政治壓力