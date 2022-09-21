中華電信創新5G無塑日環保系列NFT 再推「地方創生X海廢議題」

中華電信今(21)日宣布，繼7月領先業界創新發行100個環保「你有塑嗎？」NFT(非同質化代幣)且迅速完售後，公司再限量發行第二波「地方創生X海廢議題」NFT 30個，邀請所有想要支持環保無塑、讓地球有感的民眾購買，販售所得將捐贈關懷海廢議題團體、支持澎湖地方創生產業。購買NFT的民眾除可獲得限量發行之澎湖地方魚類虛擬電子圖鑑及實體藝術作品外，還可以加入未來中華電信5G無塑企業志工永續行動的創意提案，分享各類建議，讓中華電信「I環保」的活動內容可以更多元有趣、用更接地氣的方式愛護地球！
中華電信表示，發行「5G無塑NFT」除了創造也可以推廣無塑環保概念的元宇宙外，更重要的是希望藉此募集更多認同中華電信「I環保」倡議的種子會員。透過推廣環保教育、落實環保作為，號召更多民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動。
中華電信指出，第二階段「地方創生X海廢議題」NFT是與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作發行，該團體長期將廢棄物再利用做成藝術品，吸引青年返鄉、協助發展地方創生。雙方這次合作將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔，限量發行30個NFT，購買者可獲得「虛擬完整版電子圖鑑」及藝術海漂魚實體作品乙個，為環境保護、鼓勵地方創生盡份心力。而NFT銷售所獲收益，也將致贈相關環保團體，往後無塑NFT交易收益都將持續捐助給相關環保團體，達到真正環保永續的理念。
中華電信身為綠色企業的領導者，觀察位於澎湖西鄉的「O2 Lab海漂實驗室」在攝影師唐采伶帶領一群來自世界各地的熱血「藝工隊」下，定期舉辦大、小型淨灘之餘，也將千奇百怪的海洋廢棄物，變身成富有教育意義的藝術創作，助力地方創生。這份理念與中華電信積極投入全國淨灘、淨山活動，接軌聯合國氣候行動，水下生態、陸地生態、攜手合作夥伴等永續發展目標，以及積極協助地方創生的理念相同，符合中華電信落實「I環保」倡議的精神，藉著發行海漂魚藝術創作NFT，呼籲大眾減少塑膠的用量，致力從減塑到無塑，讓新時代【減】回地球生態的純淨，【塑】造未來美好的生活！
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