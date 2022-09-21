中華電信創新5G無塑日環保系列NFT 再推「地方創生X海廢議題」

中華電信今(21)日宣布， 繼7月領先業界創新發行100個環保「你有塑嗎？」NFT( 非同質化代幣)且迅速完售後，公司再限量發行第二波「 地方創生X海廢議題」NFT 30個，邀請所有想要支持環保無塑、讓地球有感的民眾購買， 販售所得將捐贈關懷海廢議題團體、支持澎湖地方創生產業。 購買NFT的民眾除可獲得限量發行之澎湖地方魚類虛擬電子圖鑑及 實體藝術作品外， 還可以加入未來中華電信5G無塑企業志工永續行動的創意提案， 分享各類建議，讓中華電信「I環保」的活動內容可以更多元有趣、 用更接地氣的方式愛護地球！

中華電信表示，發行「5G無塑NFT」 除了創造也可以推廣無塑環保概念的元宇宙外， 更重要的是希望藉此募集更多認同中華電信「I環保」 倡議的種子會員。透過推廣環保教育、落實環保作為， 號召更多民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動。

中華電信指出，第二階段「地方創生X海廢議題」 NFT是與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作發行， 該團體長期將廢棄物再利用做成藝術品，吸引青年返鄉、 協助發展地方創生。 雙方這次合作將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔， 限量發行30個NFT，購買者可獲得「虛擬完整版電子圖鑑」 及藝術海漂魚實體作品乙個，為環境保護、鼓勵地方創生盡份心力。 而NFT銷售所獲收益，也將致贈相關環保團體， 往後無塑NFT交易收益都將持續捐助給相關環保團體， 達到真正環保永續的理念。

中華電信身為綠色企業的領導者，觀察位於澎湖西鄉的「O2 Lab海漂實驗室」在攝影師唐采伶帶領一群來自世界各地的熱血「 藝工隊」下，定期舉辦大、小型淨灘之餘， 也將千奇百怪的海洋廢棄物，變身成富有教育意義的藝術創作， 助力地方創生。這份理念與中華電信積極投入全國淨灘、淨山活動， 接軌聯合國氣候行動，水下生態、陸地生態、 攜手合作夥伴等永續發展目標，以及積極協助地方創生的理念相同， 符合中華電信落實「I環保」倡議的精神， 藉著發行海漂魚藝術創作NFT，呼籲大眾減少塑膠的用量， 致力從減塑到無塑，讓新時代【減】回地球生態的純淨，【塑】 造未來美好的生活！

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