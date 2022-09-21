聯合國大會登場 斯洛維尼亞最大日報刊吳釗燮專文：台灣應被國際看見

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）因疫情中斷兩年的聯合國大會實體會議20日登場，台灣持續向國際發聲，盼能重返聯合國的行列，外交部長吳釗燮專文也在斯洛維尼亞最大日報勞工報(Delo)上刊登，指出為了全球福祉，台灣人民的聲音應被聽見。

根據外交部，斯洛維尼亞勞工報9月20日刊登吳釗燮部長專文，呼籲國際社會共同因應全球挑戰，像是疫情、氣候變遷、供應鏈中斷和俄羅斯入侵烏克蘭等，加上中國升高文攻武嚇，危害區域和平與穩定，他認為，此時值得提醒聯合國大會上各國領導人台灣的重要性。

吳釗燮說，，台灣是亞洲民主燈塔及世界良善的力量，從提供口罩、醫療用品對抗疫情、提供物資及捐款給烏克蘭安置難民、致力對抗氣候變化，並制定政策以達致聯合國永續發展目標，台灣均有所貢獻。身為全球第22大經濟體，台灣在全球半導體製造的供應鏈中扮演關鍵角色。

吳釗燮解釋，台灣不幸因中國的打壓，無法參與聯合國。他說，北京刻意將所謂的「一中原則」與聯合國第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會。

吳釗燮強調，事實上，聯合國第2758號決議並未涉及台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才有權在國際場域代表台灣人民。

吳釗燮說，中國企圖改寫台灣在聯合國地位，破壞全球和平與穩定，近來在台灣周邊進行挑釁的軍事演習，如此不負責的行為應受到聯合國所有會員國譴責。台灣將堅決捍衛自己的主權和安全，對中國挑釁持續保持克制，與理念相近國家共同維護區域和平穩定。

最後，吳部長也感謝包括歐洲議會、G7國家以及美國等各國對台灣參與聯合國之支持，並表示台灣已證明自己是可靠與不可或缺的夥伴，呼籲國際社會讓台灣為全球福祉一起努力。