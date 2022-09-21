指揮中心: 住宿及社區照顧機構延長定期篩檢至10/31　諾華疫苗50.4萬劑估9/30配送地方政府

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(21)日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，再延長1個月至今(2022)年10月31日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮官王必勝下午在疫情記者會也宣布, 諾華疫苗（Novavax）50.4萬劑預定明天(9/22) 運抵台灣, 9月30日配送到各地方政府。王必勝說，次蛋白疫苗效果不錯、副作用低，可做為12歲以上青少年及一般民眾接種基礎劑、基礎加強劑以及追加劑使用。



指揮中心說明，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，10月份疫情恐持續發展，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩仍續執行至10月31日，公費試劑將陸續寄出。



指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。



指揮中心提醒，公費試劑配送數量以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。