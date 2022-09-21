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救傷穿山甲「NaNa」健康長大　入住台北動物園台灣區代言保育

園方提醒，由於穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾白天參觀時大多處於睡眠狀態，為了在不影響穿山甲福祉的前提下，方便遊客觀察穿山甲習性，特別設計了能夠近距離看見內部構造的仿岩洞穴，希望民眾參觀時盡量放低音量，拍照不使用閃光燈，以免打擾了穿山甲們休息。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 14:33
照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園今（21）日表示，台灣區保育廊道內的穿山甲活動場新成員「NaNa」是2020年10月底，民眾在新北市公路旁聽見狗群吠叫後，發現蜷縮在木頭堆中的穿山甲寶寶，經聯繫新北市動保處，透過林務局野生動物救傷收容平台，送往該動物園安置，轉眼一年多，今年7月入住台灣區，未來有機會和民眾見面。

台北市立動物園表示，NaNa為野外救傷個體，個性較為謹慎敏感，對環境變動或突然的聲響、光影的出現等容易緊張，因此「搬家」對於NaNa和接手照養的保育員來說，都不是件容易的事，所以來到台灣區後並沒有立刻放展，保育員特別將她從小使用的巢箱帶到台灣區，讓熟悉的床鋪陪伴她認識新環境。

隨著NaNa成長、體型漸大，保育員預備了較大的仿樹洞作為她的第二「臥室」，確保她在後場習慣入睡仿樹洞後，再將仿樹洞安置在活動場中隱蔽的位置，讓NaNa在陌生環境也能找到帶著熟悉氣味的小窩。每當「NaNa」取食時，保育員也會以手輕觸她的背部和尾部進行減敏訓練，加深雙方的信任感。

園方表示，NaNa逐漸習慣新環境後，開始採取分階段放展，從最開始獨自待在活動場10分鐘，逐步拉長到數小時，近日她開始能在活動場待上一整日，保育員也仔細記錄她的活動足跡和生理狀態，若出現持續性的緊張、焦慮等行為便會立刻喊卡，讓NaNa暫時先回到後場休息。

園方提及，保育員觀察到NaNa喜歡沿著岩壁攀爬至高處探索，為避免危險也特別在岩壁間塞入膠墊，也發現她頗喜歡「玩水」，對活動場內的水池情有獨鍾，若遊客前往保育廊道參觀時，發現正在游泳的穿山甲，那牠可能就是「NaNa」。

園方提醒，由於穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾白天參觀時大多處於睡眠狀態，為了在不影響穿山甲福祉的前提下，方便遊客觀察穿山甲習性，特別設計了能夠近距離看見內部構造的仿岩洞穴，希望民眾參觀時盡量放低音量，拍照不使用閃光燈，以免打擾了穿山甲們休息。

穿山甲過去因嚴重盜獵而數量銳減，在全球屬於極度瀕危物種，近年在法律保護下盜獵情況相對好轉，然而卻多了新的威脅──遊蕩犬貓攻擊，台北動物園呼籲民眾，若飼養伴侶動物應盡好管理責任，關心流浪動物的同時，也應遵循合法、合理的管道安排救援並妥善安置。

救傷穿山甲「NaNa」健康長大　入住台北動物園台灣區代言保育

照片由Taipei Zoo提供

救傷穿山甲「NaNa」健康長大　入住台北動物園台灣區代言保育

照片由Taipei Zoo提供
極度瀕危物種
保育類動物
盜獵
穿山甲

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更新時間 : 2022-09-21 17:15 GMT+08:00

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