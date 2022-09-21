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台灣9/21新增46673本土及229境外移入COVID19確診個案　中重症增加107例

今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 14:22
台灣9/21新增46673本土及229境外移入COVID19確診個案　中重症增加107例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增46,902例COVID-19確定病例，分別為46,673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。

台灣9/21新增46673本土及229境外移入COVID19確診個案　中重症增加107例
指揮中心表示，今日新增之46,673例本土病例，為21,557例男性、25,092例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,252例)，臺中市(5,913例)，臺北市(5,705例)，桃園市(5,200例)，高雄市(3,593例)，臺南市(2,620例)，彰化縣(2,160例)，新竹縣(1,416例)，新竹市(1,209例)，宜蘭縣(1,125例)，苗栗縣(1,106例)，屏東縣(1,049例)，雲林縣(993例)，基隆市(955例)，南投縣(848例)，花蓮縣(731例)，嘉義縣(654例)，嘉義市(432例)，臺東縣(394例)，金門縣(162例)，澎湖縣(135例)，連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日，詳如附件。

9月21日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增229例境外移入個案中，為125例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，德國(10例)，美國及印尼(各6例)，中國(4例)，日本、荷蘭及泰國(各3例)，英國、韓國、菲律賓及奧地利(各2例)，新加坡、柬埔寨、澳大利亞、香港及馬來西亞(各1例)。另162例感染國家調查中。入境日期介於今年8月21日至9月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,090,373例確診，分別為32,877例境外移入、6,057,442例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,643例COVID-19死亡病例，其中10,627例本土，個案居住縣市分布為新北市2,228例、臺北市1,192例、臺中市1,074例、高雄市992例、桃園市815例、臺南市811例、彰化縣624例、屏東縣425例、雲林縣336例、南投縣311例、苗栗縣273例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣219例、花蓮縣186例、嘉義市172例、新竹縣171例、臺東縣154例、新竹市113例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣9/21新增46673本土及229境外移入COVID19確診個案　中重症增加107例
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