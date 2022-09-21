不滿藍綠白聯手護航海霸王 童文薰競總開張矢言還「地」於民

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）無黨籍台北市長參選人、人權律師童文薰的競選總部今（21）日正式成立。童文薰矢言翻轉藍綠白三角督的局面，拆除佔地60載的蔡家海霸王，還地於民。

競總成立現場，有各界花籃湧入表達支持，其中赫見前民進黨立委、桃園市長獨立參選人鄭寶清的花藍一對，給童加油打氣。

有感台灣政治檯面上大黨角鬥，童文薰強調自己無黨亦無派，此番以主訴清白參選、打破腐化政治結構的第三勢力「無限可能大聯盟」名義參選，就是要超越政黨與權力，實現「市政主權在民」。

童文薰感性表示，自己不是對政治有興趣，參選是因為「感到哀傷」。兩年前夫婿因病逝世，她決心要活出兩倍的力量，因看到當前社會與政治亂象，對政府的真相越知曉就越哀傷，心疼民眾買不起房子，權貴佔地營利，希望民眾的生活能夠變好一點。

童文薰指稱，蔡家海霸王1965年起佔用二號公園上的「軍事用地」是蔣家批准，不僅60年來違規開設餐廳，蔡家更設立「正中企業」持有該地，並藉此投資獲利逾60億，蔡英文本人更持有該公司6.89%的股份。2020年，柯文哲黃珊珊的台北市政府，更同意地主申請變更為商業區，蔡英文指定內政部長徐國勇護航，中山大同的區域立委蔣萬安列席內政部會議簽名同意。

(圖／翻攝自童文薰競選總部提供文宣）

童文薰手持蔣萬安列席內政部會議簽名文件（圖／台灣英文新聞 張雅鈞）

童文薰強調，黃珊珊、蔣萬安同意土地變更商業區、民進黨參選人陳時中自然不敢持反對意見，三人中誰當選都只會為特權服務。她控訴三黨聯手，不僅讓人民損失金錢，失去二號公園的天際線，更失去社會公平價值。

童文薰表示，既然是軍事用地，就應該拿回來，不能因為侵佔60年而就地合法，應當還市民一個公道。她也坦言自己什麼都沒有，「只有一顆法治的心」，參選就是要為改變台北市的未來，讓市民當家作主。

童文薰本次參選提出十項政見，包括清除弊案、追回市產；建構台北數位科技城、讓台北成為最友善的旅遊城市；結合松山機場與花博，引進國際拍賣會、建造花博數位金融城；舉辦四城論壇、盤點市府土地、加速危老都更、解決內湖交通，建立寵物醫院提供平價服務；此外也提及要開放家庭幫傭，讓雙薪庭充分就業，女性無後顧之憂。

童文薰積極推動元宇宙，八月也曾舉行「speake your mind有話就要說出來」虛擬遊行，讓民眾不畏疫情，以虛擬角色自由表態。

以無黨籍身分參選的童文薰，26歲取得美國紐約州律師資格，長期關心台灣民主政治發展，也關注各項人權議題 。2014 年她表明「從來不是國民黨也不是民進黨」。2019年她曾與資深媒體人楊憲宏赴監察院，陳請總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）1983年的博士論文有自我抄襲，拿已寫成的中文版譯成英文，有違反學術倫理之嫌。

童文薰信義路競選總部門口 （圖／台灣英文新聞 張雅鈞）