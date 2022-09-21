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美國前副檢察長史塔76歲辭世 柯林頓彈劾案幕後推手 曾訪台灣弘揚宗教自由

史塔揭發了柯林頓的白宮性醜聞，導致柯林頓遭到彈劾

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 11:15
美國獨立檢察官史塔1998年在國會提出柯林頓調查報告（圖／美聯社）

美國獨立檢察官史塔1998年在國會提出柯林頓調查報告（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前副檢察長、導致前總統柯林頓（Bill Clinton）遭彈劾的史塔（Ken Starr），於9月13日因手術併發症辭世，享壽76歲，他長期關注宗教自由，曾於三年前訪台參加宗教論壇。

綜合CNN美聯社報導，史塔是保守派共和黨成員，在法界頭角崢嶸，官拜副檢察長，是司法部重量級人物。1994年，史塔獲指派為獨立檢察官，負責調查柯林頓與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）所涉的房地產醜聞，又稱白水案（Whitewater）。最後二人得以全身而退，卻意外抖出柯林頓的性醜聞。

在史塔調查期間，揪出了柯林頓與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）的有染的證據，許多偷情細節一一曝光，包括在白宮發生多次性行為。1998年，緋聞一出，震撼全球。

史塔在報告中直指柯林頓作偽證、妨礙司法公正，終導致柯林頓成為史上第二位遭到彈劾的美國總統。不過，1999年展開彈劾程序後，未能在參院表決過關，柯林頓得以做完任期，於2001年1月卸任。

此一性醜聞在華府與媒體版面延燒了一年多，史塔與柯林頓二人甚至同獲《時代雜誌》評為1998年時代年度風雲人物。這項調查也反映了美國政界兩黨相爭加劇、對政治人物私人生活之窺探日趨小報化的走向。

史塔因此案聲名大噪，但卻非沒有爭議。2008年，他為涉入未成年少女賣淫案的富豪艾普斯汀（Jeffrey Epstein）談成認罪協商，免於重刑。他在任職浸信會大學貝勒大學（Baylor University）校長期間，學校爆發大宗性騷醜聞。2020年，則加入了前總統川普（Donald Trump）遭遇首次彈劾案的法律團隊，此案最後遭到參院否決。

以宗教自由為念的史塔，曾於2019年5月獲邀來台參加台灣國際宗教自由論壇（International Religious Freedom Forum），分享追求人權與自由的經驗。

美國前副檢察長史塔76歲辭世 柯林頓彈劾案幕後推手 曾訪台灣弘揚宗教自由
美國前副檢察長史塔（Ken Starr）（右4）夫婦2019年5月來台參加國際宗教自由論壇（圖／台灣基督教長老會）
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副檢察長
柯林頓
川普
宗教自由

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更新時間 : 2022-09-21 11:48 GMT+08:00

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