串連台灣古都生活廊帶！南市府加速捷運路網規劃作業　第一期藍線綜合規劃送交通部審議

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南市政府今(21)日表示，第一條捷運第一期藍線綜合規劃已完成，原訂10月初提報交通部審議，經交通局加快作業腳步於昨（20）日將規劃報告提送交通部審議，路線長度約8.39公里，全線共計設置11座高架車站及1座維修機廠，預計獲中央核定後8年完工通車。

台南市長黃偉哲表示，第一期藍線除扮演連結藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色，也串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，未來沿線將打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶。

南市交通局長王銘德表示，未來第一期藍線將整合台鐵、公車與公共自行車等運輸系統，提供更完善的公共運輸服務，並改善沿線長久以來欠缺的停車轉乘及人行空間，創造以人為本的交通環境。

王銘德說，第一期藍線路線規劃自台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，路線長度約8.39公里，全線共計設置11座高架車站及1座維修機廠，並針對都市發展脈絡、道路交通以及對景觀環境衝擊較小等特性採高架單軌系統，初期規劃採仁德線(B01-B07-B11)與文化中心線(B01-B07-B09)兩種運行模式，未來仍會配合優先路網建構完成後，依實際運輸需求調整營運計畫。

王銘德指出，未來第一期藍線除可透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線將連結藍線延伸線與深綠線往沙崙綠能科學城與台南科學園區兩大產業引擎，強化府城、南科及沙崙三核心的交通鏈結並促進周邊產業發展，為台南升級為科技大城跨出一大步，另文化中心線則銜接紅線與高雄捷運，形成半導體科技產業廊帶，進而帶動地方發展，交通局將全力向交通部爭取核定綜合規劃與經費補助，並啟動土建與機電系統基本設計作業，預計獲中央核定後8年完工通車。

最後，王銘德提及，交通局持續積極推動優先路網規劃作業，第一期藍線綜合規劃及藍線延伸線可行性研究均已提送中央審議，紅線可行性研究預計2023年初可提報中央審議，而綠線也配合中央審查意見進行可行性研究修正，為加速捷運規劃進程，已同步啟動藍線延伸線綜合規劃與深綠線可行性研究，將逐步建構本市完善捷運路網，提升大眾運輸可及性、便利性與競爭力，進一步提供民眾優質、永續的綠色運輸服務。