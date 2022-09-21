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安倍9/27國葬倒數一週•日本東京維安反恐警戒升級　李登輝女兒李安妮受邀•將以親友身分出席

►警視廳將在未來一週逐步提升警戒等級，在國葬當天將成立以警視總監為首的「最高警備本部」，等級高於今年5月在東京舉行日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會時，所成立以副總監為首的「特別警備本部」。►這次李登輝基金會有3人將赴日，包括執行長鄭睦群、董事長李安妮以及一名基金會的研究員，預計26日早上飛往日本，28日返台，除了參加安倍國葬，日本李友會也將舉辦歡迎餐會。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 10:55
圖為李登輝基金會董事長李安妮, 7月11日前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。 （李登輝基金會提供） 中央社檔案照片

圖為李登輝基金會董事長李安妮, 7月11日前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。 （李登輝基金會提供） 中央社檔案照片

延伸閱讀: 日本一男子疑反對安倍國葬•激動自焚　另一男持自製火藥欲丟進美國駐東京使館•20日遭逮捕

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）李登輝基金會執行長鄭睦群昨(20日) 晚受訪證實，前總統李登輝女兒李安妮已接到安倍的家屬邀請，將會以親友身分出席安倍國葬。

這次安倍國葬儀式，總統蔡英文已指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷，共組代表團出席。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府9月27日將在東京都內的日本武道館舉行安倍晉三國葬。日本媒體報導，安倍家邀請李登輝的女兒出席27日的安倍國葬，李安妮預定受邀出席。

根據中央社, 李登輝基金會執行長鄭睦群晚間受訪證實，基金會董事長李安妮已接到安倍的家屬邀請，將會出席安倍國葬。鄭睦群說，這次李登輝基金會有3人將赴日，包括他、李安妮以及一名基金會的研究員，預計26日早上飛往日本，28日返台，除了參加安倍國葬，日本李友會也將舉辦歡迎餐會。

日本前首相安倍晉三「國葬」倒數一週，日本警視廳從昨天(20日) 開始提升東京維安警戒等級，在人群聚集地強化戒備，國葬當天將成立最高等級的「最高警備本部」，務求維安滴水不漏。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府9月27日將在東京都內的日本武道館舉行安倍晉三國葬，20日上午已經可以看到警方出動偵爆犬在東京車站內，針對投幣式置物箱及月台有無被放置可疑物品進行巡邏。

JR公司表示，接下來作為反恐措施，將採取暫時停止使用車站內投幣式置物箱等因應作為。

警視廳表示，針對車站及機場等人群集中場所，及位於東京都內各國大使館等重要設施，將較平常增派更多警力負責警戒等任務，進一步強化維安。

丸之內警察署署長前田敦說，確實保護海內外重要人士安全自不待言，警方也會與車站相關人士等合作採取萬全維安態勢，確保像東京車站這種大型設施內所有人的安全。

台灣中央社指出, 警視廳將在未來一週逐步提升警戒等級，在國葬當天將成立以警視總監為首的「最高警備本部」，等級高於今年5月在東京舉行日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會時，所成立以副總監為首的「特別警備本部」。

由於海內外將有許多重要人士出席國葬，為對發生難以預料事態做好準備，日本警方以最高等級因應作為政策方針。

日本最近一次成立「最高警備本部」是在2021年7月舉行東京奧運開幕式時。

除了國葬會場的日本武道館外，警視廳也在東京都內的各國大使館等地增派警力，並決定將東京都內各警察署警力編組為臨時機動隊。

日本各地總計將增援東京近2000名警力，負責葬禮車隊及重要人士車隊行進路線等警戒任務。

為提升對恐攻及犯罪的嚇阻力，日本警方也將派出制服警力進駐羽田機場附近及東京都內主要車站，提高見警率。

東京都內包括首都高速道路（類似高速公路）在內的道路，國葬當天將進行大規模交通管制。至於國葬前一天及隔天，配合海外重要人士入境及出境，首都高速道路及部分市區道路也將進行短時間交管。

共同社報導, 國葬27日下午兩點起在東京北之丸公園的日本武道館舉行。警視廳除了27日上午至夜間首都高速公路部分路段禁行之外，還預先設想外國政要的動線，預計26日和28日在首都高速和普通公路部分路段實施交通管制。

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2022/09/19 11:28

更新時間 : 2022-09-21 11:48 GMT+08:00

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