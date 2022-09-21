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日本一男子疑反對安倍國葬•激動自焚　另一男持自製火藥欲丟進美國駐東京使館•20日遭逮捕

一名男子今天（21日) 清晨據報在首相岸田文雄辦公室附近自焚，失去意識，被送醫救治。據悉，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/21 10:07
（推特截圖) 

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延伸閱讀: 安倍9/27國葬倒數一週•日本東京維安反恐警戒升級　李登輝女兒李安妮受邀•將以親友身分出席

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本媒體報導，一名男子今天（21日) 清晨據報在首相岸田文雄辦公室附近自焚，失去意識，被送醫救治。報導提到，這名男子聲稱他反對為前首相安倍晉三舉辦國葬的計畫。

日本一男子疑反對安倍國葬•激動自焚　另一男持自製火藥欲丟進美國駐東京使館•20日遭逮捕（推特截圖)

法新社報導，目前關於此事的初步細節很少，警方和首相辦公室均暫未置評。

日本朝日電視台提到，這名男子告訴警察，他反對替安倍晉三舉辦國葬的計畫，接著自焚；一名警員在試圖滅火的過程中受傷。

共同社等媒體報導，警方得知一名男子「全身著火」，於是趕赴現場。據報導，這名男子身旁留有表達反對國葬的字條。

安倍晉三於今年7月8日在奈良縣遭槍擊身亡，葬禮預定本月27日舉行。

日本鮮少舉辦國葬，替安倍舉行國葬的決定一直有爭議，民意調查顯示約半數民眾不贊成

另一方面, 一名住在日本大阪的26歲男大學生8月在位於東京的美國駐日大使館附近被警方查到持有疑似自製火藥，昨天(9/20) 遭警方以涉嫌違反火藥類取締法予以逮捕。

日本放送協會（NHK）報導，遭逮捕的是大阪吹田市的大學生小山尚吾。警視廳表示，上個月8日晚上，小山在位於東京都港區美國大使館附近路上，持有約160公克的火藥，火藥放在用布狀物包裹的杯子內。

負責美國大使館附近維安的警員發現小山行跡可疑，於是對他進行臨檢，結果發現他持有類似火藥的物品。物品經送鑑定的結果，確定是可能會爆炸的火藥。

台灣中央社報導, 小山在遭到逮捕前對警方供稱：「在書籍和網路上調查製造火藥的方式，打算把火藥丟入美國大使館才來的。」小山對警方說了一些批評美國政策的意見。

警視廳公安部到小山的住家進行搜索，扣押了疑似火藥原料的物質，初步研判小山是自製火藥，正在調查事情的來龍去脈及他的動機。

日本一男子疑反對安倍國葬•激動自焚　另一男持自製火藥欲丟進美國駐東京使館•20日遭逮捕

安倍9/27國葬倒數一週•日本東京維安反恐警戒升級　李登輝女兒李安妮受邀•將以親友身分出席
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