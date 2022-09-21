臺灣自行車旅遊節　漫遊探索福爾摩沙之美

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局為打造全新騎行品牌，持續辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，今年針對國內各地不同區域的地方特色，結合國家風景區景點、經典小鎮、燈塔旅遊等老少咸宜的體驗行程，發展出多樣化且豐富的「臺灣自行車旅遊節」等七大主軸活動。

交通部20日透過新聞稿表示，該部在2019年6月2日世界自行車日時宣布2021年訂定為「自行車旅遊年」，為臺灣的自行車文化樹立關鍵里程碑。交通部觀光局配合政策在2021年12月底完成適合親子騎乘的16條多元自行車路線，並同時依據該自行車路線必騎路段特性結合周邊景點及周邊服務設施規劃多樣性的遊程，讓民眾可利用自行車作為載具進行深度之旅，並強化推廣綠色永續旅遊的精神。

交通部還說，另為推廣自行車旅遊活動，2020至2024年也持續辦理「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，除優化環島自行車路網外，亦結合所轄各機關資源並與各直轄市、縣市政府攜手前進，針對各地區人文、生態與環境特色，串接路線周邊的食、宿、遊、購特色商家，讓民眾騎乘自行車漫遊探索福爾摩沙之美。

交通部觀光局局長張錫聰表示，臺灣素來有「自行車王國」的美譽，壯闊之山海景色結合捷安特、美利達等全球知名自行車公司，臺灣將能打造享譽國際的自行車旅遊品牌。

今年交通部針對全台各地不同區域的地方特色，發展出多樣化且豐富的「臺灣自行車旅遊節」特色遊程，針對「臺灣自行車登山王挑戰KOM」、「騎遇福爾摩沙FORMOSA900」、「Light up Taiwan極點慢旅」、「西拉雅趣飛車」、「西拉雅玩水酷-水庫騎跡」、「日月潭Come! Bikeday」、及「澎湖自行車跳島嘉年華活動」等七大主軸活動，均已結合國家風景區景點、經典小鎮、燈塔旅遊等老少咸宜的體驗行程，讓國人在騎行途中欣賞沿路壯闊美景，並且可以結合遊程輕鬆體驗感受臺灣好山好水的魅力。