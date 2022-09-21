候鳥即將來台度冬！防檢局啟動禽流感強化防疫措施　守護台灣養禽產業安全

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）時序進入候鳥來臺度冬季節，動植物防疫檢疫局表示，因應禽流感病毒透過候野鳥跨境遷徙傳入台灣風險，自即日起實施禽流感強化防疫措施，並籲請養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關。

防檢局20日透過新聞稿表示，台灣2022年迄今確診禽流感禽場案例計24例，持續穩定控制中，然而目前已漸漸進入候鳥來臺度冬季節，禽流感病毒透過候野鳥跨境遷徙傳入我國風險增高，且全球高病原性禽流感禽場案例持續發生，2022年9月1日至19日止，美國出現1例、英國3例、葡萄牙1例、西班牙1例、德國4例及法國1例，因應禽流感病毒可能傳入之風險，自即日起實施禽流感強化防疫措施，請養禽業者配合辦理。

防檢局說明，禽流感防疫措施重點工作，第一、「防疫宣導」：加強家禽產業相關業者宣導，提升防疫知識，為候鳥來臺度冬季節前做好預先準備。第二、「蒐集國際疫情資訊」：密切注意冬季候鳥遷徒路徑上游國家及國外等疫情資訊，適時提出預警，請農民提高警覺，加強防範。第三、「禽場生物安全查核」：由動物防疫機關查核禽場生物安全，提升禽場防護力。

防檢局接著說，第四、「提升預警監測」：增加禽場、禽場環境及候野鳥監測量，早期發現禽流感病毒，即時處置及預警。第五、「熱區場域公共環境消毒」：由熱區場域(家禽批發市場、集籠場及理貨場等)所在地動物防疫機關消毒車輛，每週消毒至少一次。第六、「加強邊境管制」：持續強化邊境檢疫及走私查緝，防杜海外動物疫病經走私途徑入侵、散播及蔓延。

防檢局呼籲，請養禽業者務必配合各項防疫措施，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並配合防疫人員指導執行必要的處置措施，以避免禽流感病毒傳播，共同守護養禽產業安全。