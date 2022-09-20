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台灣外交部長吳釗燮邀宴捷克訪團　雙方力促台捷直航

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 21:02
吳釗燮今(20)日舉辦午宴歡迎捷克訪團。(圖/外交部臉書)

吳釗燮今(20)日舉辦午宴歡迎捷克訪團。(圖/外交部臉書)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)吳釗燮今(20)日舉辦午宴歡迎捷克訪團，感謝捷克參議院力挺台灣面對中國近期大規模軍演。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天以午宴歡迎捷克訪團，訪團成員包括捷克科學院院長查茲瑪洛娃（Eva Zažímalová）、教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等。

吳釗燮致詞時感謝德拉霍斯親自率團到訪，並表示捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）前年訪台後，台捷關係即不斷精進提升，尤其中國近來對台灣實施大規模軍演，不斷文攻武嚇，感謝捷克參議院情義相挺，不遠千里而來，除鼓舞台灣民心士氣外，也充分展現台捷關係的深厚基礎。

吳釗燮表示，訪團令他回想去年10月訪問捷克時，捷克人民的熱情好客，留下美好印象，相信訪團此行對台灣人民一定也能夠有相同的感受。

吳釗燮感謝捷克政府支持台灣的國際參與，不僅捷克參議院通過決議案支持台灣參與國際組織，今年也首度在世界衛生大會（WHA）中為台灣仗義執言，台灣人民銘感於心，願重申台捷兩國乃共享自由、民主及人權等價值的理念相近夥伴。

外交部表示，訪團此行也將與台灣簽署科學及教育等領域的合作備忘錄，合作面向多元且符合雙方發展的務實需求，堅信台捷關係將再創新猷。

德拉霍斯主席致詞時感謝台灣熱誠接待，台捷雖相隔千里，但雙方因共享價值而緊密連結，台灣在俄烏戰事期間與民主盟友共同譴責俄羅斯及援助烏克蘭，令人十分感佩。

德拉霍斯並肯定雙方在疫情期間有關防疫及公衛方面的交流合作，例如口罩及疫苗捐贈，彼此關心扶持，展現民主夥伴團結精神。

德拉霍斯表示，台捷政府與人民互動密切，期盼雙方推動更多交流合作，直航即為其中捷方引頸期盼的目標，其他包括半導體產業及如何強化民主供應鏈韌性等。

吳釗燮表示，疫情過後商機無限，台捷直航始終是台灣積極推動且互惠互利的努力重點，盼早日促成此目標實現。

更新時間 : 2022-09-20 21:39 GMT+08:00

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